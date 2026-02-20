Kemenpora RI Mulai Persiapkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027, Daftar Cabor Masih Negosiasi

Kemenpora RI mulai mempersiapkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027 meski masih 1,5 tahun lagi (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Kemenpora RI mulai melakukan persiapan menuju SEA Games 2027 di Malaysia. Langkah ini dilakukan sembari menunggu daftar cabang olahraga yang dipertandingkan, yang masih dalam tahap negosiasi.

SEA Games 2027 dijadwalkan bergulir pada 18-29 September dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Ada empat wilayah yang diproyeksi akan menjadi lokasi pertandingan, yakni Kuala Lumpur, Sarawak, Penang, dan Johor.

1. Mulai Bergerak

Banyaknya kota lokasi penyelenggaraan membuat pemerintah mulai bergerak dalam mempersiapkan tim Indonesia, meski masih 1,5 tahun. Menpora RI, Erick Thohir, menggelar pertemuan dengan Dubes Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Mohammad Iman Hascarya Kusumo dan Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari di Kantor Kemenpora, Jumat (20/2/2026) sore WIB.

“Pada SEA Games nanti ada empat wilayah yang menjadi lokasinya. Sehingga mungkin nanti beberapa hal perlu dipersiapkan. Seperti dari segi logistik dan mobilitas para atlet, dan persiapan lainnya, juga yang perlu dukungan dari KBRI yang lebih tahu kondisi di sana,” kata Erick, Jumat (20/2/2026).

Selain secara logstik dan mobilitas, Erick juga ingin Indonesia mempersiapkan diri dari segi kompetisi. Apalagi tuan rumah Malaysia cukup ambisius dengan berusaha mengejar status juara umum. Dengan begitu, Indonesia secara realistis akan bersaing dengan negara-negara kuat lainnya di Asia Tenggara untuk memperebutkan peringkat kedua dan ketiga.

“Artinya kami harus kembali mulai mempersiapkan dengan benar. Berarti persaingan kami nanti dengan Thailand dan Vietnam, yang tentu ingin menempati nomor dua dan tiga. Nah, kami tentu berkompetisi yang sama di posisi itu,” jelas Erick.