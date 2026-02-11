Bahas Persiapan SEA Games 2027, Erick Thohir Temui Menpora Malaysia

MENTERI Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengadakan pertemuan dengan Menteri Belia dan Sukan (Menteri Pemuda dan Olahraga) Malaysia Muhammed Taufiq Johari, pada Selasa 20 Februari 2026. SEA Games 2027 menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Malaysia akan menjadi tuan rumah SEA Games 2027. Sebagai tuan rumah, Malaysia tentu menargetkan gelar juara umum. Situasi tersebut membuat Indonesia bakal bertarung sengit dalam perebutan posisi runner-up.

Erick Thohir kunjungi Menpora Malaysia jelang SEA Games 2027. (Foto: Instagram/@erickthohir)

1. Kontingen Indonesia Siap Tampil Maksimal di SEA Games 2027

Menpora Erick Thohir mengatakan, Indonesia harus bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya bakal mempersiapkan kontingen Indonesia sebaik mungkin demi mengukir prestasi membanggakan pada multi event bergengsi se-ASEAN tersebut.

“Kami berdiskusi mengenai persiapan SEA Games 2027 di mana Malaysia sebagai tuan rumah menargetkan diri menjadi juara umum. Otomatis saingan kita untuk memperebutkan posisi kedua semakin berat, ada Filipina, Thailand dan Vietnam yang siap mendominasi SEA Games dengan kekuatan merata. Kita harus akui SEA Games tahun depan sangat kompetitif. Tapi, hal ini tidak membuat kita ciut, kita akan mulai matangkan persiapan para atlet sejak tahun ini,” kata Menpora Erick Thohir.

Menpora Erick Thohir ingin para atlet terbaik yang tampil di SEA Games 2027. Dengan begitu, daya tarik tetap terjaga dan meningkatkan jumlah penonton.

“SEA Games bukanlah sekadar pertandingan, tapi ada value yang harus kita jaga. Saya tadi bicara dengan Beliau bahwa kita harus dorong atlet terbaik yang tampil. Penonton semakin banyak, semakin viral. Kita tunjukkan kehebatan atlet Asia Tenggara pada dunia,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini.