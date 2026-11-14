Sepak Takraw Putra Tangsel Sabet Emas Nomor Double Tim di Porprov VII Banten 2026

Tim sepak takraw putra Tangsel berhasil menyabet emas nomor double tim di Porprov VII Banten 2026 (Foto: Tim Sepak Takraw Tangsel)

BANTEN - Kontingen Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menambah koleksi medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Kali ini, prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga (cabor) sepak takraw nomor Double Tim Putra yang sukses meraih emas.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti ketangguhan tim sepak takraw putra Tangsel dalam menghadapi persaingan antarkontingen kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Kerja keras, kekompakan, serta semangat juang para atlet, mampu menghasilkan yang terbaik untuk Kota Tangsel.

Sembilan atlet yang memperkuat tim sepak takraw nomor Double Tim Putra Kota Tangerang Selatan dalam ajang tersebut, yakni Nofriandi Saputra, Naafi Insyani, Furqon Yoviansyah, Redona Putra, Muhammad Hanafi, Fajri Farhan, Muhammad Fikri, Aliwirdianto, dan Sandi Azali.

1. Tren Positif

Prestasi ini sekaligus melanjutkan tren positif cabang olahraga sepak takraw Tangsel dalam perhelatan Porprov VII Banten 2026. Sebelumnya, tim sepak takraw nomor Double putri juga berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Tangsel.

Sementara itu, Manajer Sepak Takraw Kota Tangerang Selatan, Salman Al Farisi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tim Double putra yang kembali menambah perolehan medali emas bagi kotanya. Apalagi, ini adalah kepingan logam mulia kedua dari cabor yang sama.

"Alhamdulillah hari ini, hari kedua Sepak Takraw Tangerang Selatan mendapat emas untuk tim double putra ya, emas kedua dari Takraw untuk Kota Tangerang Selatan," ujar Salman, Sabtu (14/11/2026).