Panaskan Mesin Menuju Olimpiade LA 2028, Erick Thohir Panggil Pemimpin 3 Cabor Unggulan Indonesia

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Erick Thohir, memanggil para pemimpin dari tiga cabang olahraga (cabor) andalan Tanah Air di kancah Olimpiade. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengecek secara langsung kesiapan serta kematangan strategi ketiga cabor menuju ajang olahraga terbesar di dunia.

Ketiga cabor tersebut adalah Angkat Besi, Panjat Tebing, dan Bulu Tangkis. Dalam unggahan Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (13/11/2026), Erick menemui masing-masing dari pimpinan federasi cabor tersebut.

Terlihat Erick menemui Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI), Rosan Roeslani; Ketua Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI), Yenny Wahid; dan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Fadil Imran.

1. Fokus Hadapi Olimpiade LA 2028

Erick mengungkapkan, pertemuan ini adalah langkah lanjutan untuk memastikan kesiapan ketiga cabor unggulan tersebut sebelum tampil di Olimpiade Los Angeles (LA) 2028. Dia berharap, persiapan dan rencana dilakukan secara serius untuk menjaga tradisi prestasi wakil Indonesia di Olimpiade.

Menpora Erick Thohir (Dok Kemenpora)

"Kami dari Kemenpora ingin memastikan bulu tangkis, angkat besi dan panjat tebing sudah mempersiapkan rencana dengan matang untuk bisa meraih medali emas di Olimpiade 2028," ungkap Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya (@erickthohir), Jumat (13/11/2026).

"Persiapan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang pelatnas multiyears agar Indonesia bisa meraih prestasi tertinggi di panggung dunia," tambahnya.

2. Rekam Jejak Tiga Cabor Andalan

Sebagai informasi, ketiga cabor tersebut memang langganan menyumbang prestasi di ajang Olimpiade. Angkat besi menjadi salah satu cabor paling konsisten dengan raihan medali di hampir setiap edisi Olimpiade sejak 2000.