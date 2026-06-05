Ragnarok Online Classic Rilis Seasonal Server EDDGA, Veteran dan Pemain Baru Wajib Coba!

GAME PC MMORPG legendaris Ragnarok Online Classic kembali menghadirkan pengalaman baru bagi para pemain di Indonesia melalui kehadiran Seasonal Server EDDGA. Seasonal Server terbaru ini telah membuka fase pra-registrasi dan mengajak para pemain untuk kembali memulai petualangan di dunia Midgard.

Kehadiran Seasonal Server EDDGA menjadi momentum baru bagi komunitas Ragnarok Online Classic, baik bagi pemain lama yang ingin bernostalgia maupun pemain baru yang ingin mencoba pengalaman MMORPG legendaris yang telah lama dikenal para gamer Indonesia.

Penampakan Ragnarok Online Classic. (Foto: Ragnarok Online Classic)

“Seasonal Server EDDGA kami hadirkan sebagai kesempatan baru bagi pemain untuk kembali merasakan keseruan memulai petualangan di Ragnarok Online. Classic. Server ini dirancang agar lebih mudah diikuti oleh pemain baru, namun tetap menarik dan kompetitif bagi para veteran,” ujar Harry Choi, Co-President Gravity Game Link.

1. Apa yang Baru di Seasonal Server EDDGA?

Seasonal Server EDDGA hadir sebagai server baru Ragnarok Online Classic dengan progres karakter yang lebih cepat dibandingkan server reguler, sehingga pemain bisa lebih mudah membangun karakter dan menikmati permainan. Nantinya, seluruh progres pemain di Server EDDGA akan digabungkan ke Server Baphomet pada Desember 2026.

Server ini juga menghadirkan Transcendence Class, sistem Equipment Enchant baru dengan random enchant dari equipment monster, serta fitur refine untuk Accessory. Selain itu, pemain juga bisa mengikuti event Pre-Register Milestone dan Veteran Rewards untuk mendapatkan berbagai hadiah eksklusif.

2. Awal Baru untuk Komunitas Ragnarok Online Classic

Dengan kombinasi progres karakter yang lebih cepat, pembaruan sistem equipment, hadirnya Transcendence Class, serta berbagai event spesial, Seasonal Server EDDGA menjadi kesempatan baru bagi pemain untuk kembali menikmati dunia Ragnarok Online Classic.

Bagi pemain lama, server ini menjadi momen untuk bernostalgia dan kembali merasakan pengalaman membangun karakter dari awal. Sementara bagi pemain baru, Seasonal Server EDDGA menjadi pintu masuk yang lebih ramah untuk mengenal dunia Midgard dan komunitas Ragnarok Online Classic Indonesia. Pemain dapat mengikuti pra-registrasi Seasonal Server EDDGA melalui situs resmi Ragnarok Online Classic Indonesia di:

https://roclassic.gnjoy.id/eddga/preregistration