Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ragnarok Online Classic Rilis Seasonal Server EDDGA, Veteran dan Pemain Baru Wajib Coba!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |15:22 WIB
Ragnarok Online Classic Rilis Seasonal Server EDDGA, Veteran dan Pemain Baru Wajib Coba!
Ragnarok Online Classic Perkenalkan Server Baru EDDGA. (Foto: Ragnarok Online)
A
A
A

GAME PC MMORPG legendaris Ragnarok Online Classic kembali menghadirkan pengalaman baru bagi para pemain di Indonesia melalui kehadiran Seasonal Server EDDGA. Seasonal Server terbaru ini telah membuka fase pra-registrasi dan mengajak para pemain untuk kembali memulai petualangan di dunia Midgard.

Kehadiran Seasonal Server EDDGA menjadi momentum baru bagi komunitas Ragnarok Online Classic, baik bagi pemain lama yang ingin bernostalgia maupun pemain baru yang ingin mencoba pengalaman MMORPG legendaris yang telah lama dikenal para gamer Indonesia.

Penampakan Ragnarok Online Classic. (Foto: Ragnarok Online Classic)
Penampakan Ragnarok Online Classic. (Foto: Ragnarok Online Classic)

“Seasonal Server EDDGA kami hadirkan sebagai kesempatan baru bagi pemain untuk kembali merasakan keseruan memulai petualangan di Ragnarok Online. Classic. Server ini dirancang agar lebih mudah diikuti oleh pemain baru, namun tetap menarik dan kompetitif bagi para veteran,” ujar Harry Choi, Co-President Gravity Game Link.

1. Apa yang Baru di Seasonal Server EDDGA?

Seasonal Server EDDGA hadir sebagai server baru Ragnarok Online Classic dengan progres karakter yang lebih cepat dibandingkan server reguler, sehingga pemain bisa lebih mudah membangun karakter dan menikmati permainan. Nantinya, seluruh progres pemain di Server EDDGA akan digabungkan ke Server Baphomet pada Desember 2026.

Server ini juga menghadirkan Transcendence Class, sistem Equipment Enchant baru dengan random enchant dari equipment monster, serta fitur refine untuk Accessory. Selain itu, pemain juga bisa mengikuti event Pre-Register Milestone dan Veteran Rewards untuk mendapatkan berbagai hadiah eksklusif.

2. Awal Baru untuk Komunitas Ragnarok Online Classic

Dengan kombinasi progres karakter yang lebih cepat, pembaruan sistem equipment, hadirnya Transcendence Class, serta berbagai event spesial, Seasonal Server EDDGA menjadi kesempatan baru bagi pemain untuk kembali menikmati dunia Ragnarok Online Classic.

Bagi pemain lama, server ini menjadi momen untuk bernostalgia dan kembali merasakan pengalaman membangun karakter dari awal. Sementara bagi pemain baru, Seasonal Server EDDGA menjadi pintu masuk yang lebih ramah untuk mengenal dunia Midgard dan komunitas Ragnarok Online Classic Indonesia. Pemain dapat mengikuti pra-registrasi Seasonal Server EDDGA melalui situs resmi Ragnarok Online Classic Indonesia di:

https://roclassic.gnjoy.id/eddga/preregistration

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/43/3222743/premier_padel_italia_2026-0CQu_large.jpg
Premier Padel Italia 2026 Masuk Babak Penentuan, Nonton Perempat Final hingga Final di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/43/3222672/federasi_akuatik_dki_jakarta_siapkan_atlet_atlet_terbaik_untuk_indonesia-XvAK_large.jpg
Dari PON hingga Olimpiade, Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Siapkan Regenerasi Atlet Akuatik Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/43/3222104/megawati_hangestri_pertiwi_asyik_mengobrol_dengan_an_se_young_hingga_saling_berbagi_tawa-U9vC_large.jpg
Megawati Hangestri Asyik Ngobrol dengan An Se-young hingga Berbagi Tawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/43/3221958/cansu_ayyildiz-DAYh_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Asal Turki Cansu Ayyildiz, Sahabat Megawati Hangestri di Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/43/3221763/ajang_run_like_a_pro_5k_mengajak_masyarakat_bangun_gaya_hidup_aktif_yang_lebih_mudah-RvTx_large.jpeg
Run Like a Pro 5k Ajak Masyarakat Bangun Gaya Hidup Aktif yang Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/43/3221613/richard_tampubolon-vV38_large.jpg
Lantik Pengurus Baru Malut, Ketum PBTI Richard Tampubolon Targetkan Orbitkan Atlet Lokal ke Kancah Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement