Sejarah, Wushu Sumbang Perak Perdana untuk Indonesia di Youth Olympic Games 2026!

CABANG olahraga (cabor) wushu menciptakan sejarah usai menyumbang medali perak perdana di Youth Olympic Games (YOG) 2026. Medali perak pertama itu dipersembahkan Asael Christo Jacob Rondonuwu dari cabor Wushu nomor men's changquan dan gunshu.

Dalam pertandingan yang digelar di Dakar, Senegal pada Selasa 3 November 2026 malam WIB, Asael berhasil mencatatkan nilai terbaik kedua. Ia sukses membukukan 18,709 untuk merebut perak.

Asael Christo Jacob Rondonuwu (paling kiri) saat berdiri di podium. (Foto: NOC Indonesia)

1. Kalah dari Wakil China

Asael hanya tertinggal beberapa angka dari peraih emas, Lin Yilei (China) yang berhasil mendapatkan nilai 18,796. Sementara, medali perunggu didapat oleh atlet Iran, Arash Pahali dengan skor 18,603.

Ini merupakan medali perak pertama bagi Indonesia di ajang YOG. Tak hanya itu, Asael juga menjadi atlet muda kedua yang menyumbangkan medali untuk Indonesia di YOG 2026.

2. Sashenka Cahaya Fatimah Raih Medali Lebih Dulu

Sebelumnya, ada Sashenka Cahaya Fatimah yang berhasil mendulang medali perunggu di YOG 2026. Sashenka mendapat perunggu setelah tampil dalam cabor judo nomor women's 63kg.

Ia mampu mencapai babak perebutan medali perunggu dan mengalahkan wakil Aljazair, Dounnia Berrahoual. Dengan demikian, Kontingen Indonesia kini sudah mengoleksi dua medali di YOG 2026.