SEA Games 2027 Malaysia Dinilai Tidak Adil, Layak Diboikot?

KETIDAKADILAN bagi Indonesia membayangi penyelenggaraan SEA Games Malaysia 2027. Sebab, sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan Merah Putih tidak masuk dalam daftar pertandingan.

Efeknya, kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai komitmen tuan rumah dan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) dalam menjaga prinsip keadilan bagi seluruh negara peserta. Cabang olahraga yang ditiadakan yakni, panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan dan triathlon Uniknya, beberapa cabang olahraga di atas dipertandingkan di Olimpiade. Sebut saja dayung, panjat tebing dan gulat.

Panjat tebing tak dipertandingkan di SEA Games 2027. (Foto: Instagram/@desakmaderita01)

1. Atlet Butuh Keadilan

Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (PP Persambi) sekaligus Komite Eksekutif NOC Indonesia, Krisna Bayu, menilai persoalan itu bukan sekadar menyangkut pencoretan cabor atau pengurangan nomor pertandingan saja. Akan tetapi, juga berkaitan dengan keadilan bagi atlet, masa depan olahraga, dan martabat negara-negara Asia Tenggara.

"SEA Games dibangun untuk persahabatan, solidaritas, persaingan sehat, dan semangat fair play. Bukan untuk menjadi panggung yang lebih menguntungkan kepentingan tuan rumah," ujar Krisna dalam keterangannya.

Menurut dia, persoalan ini perlu dilihat lebih jauh, terutama terkait tanggung jawab Malaysia sebagai tuan rumah dan keputusan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF). Krisna turut mempertanyakan langkah yang perlu diambil Indonesia dalam menyikapi kondisi tersebut yang mana kemungkinan boikot hingga perlunya reformasi besar-besaran di tubuh SEAGF.

"Apakah Indonesia perlu mengambil sikap tegas? Apakah boikot menjadi pilihan? Ataukah sudah waktunya SEAGF melakukan reformasi besar-besaran?" katanya.

Sebelumnya, NOC Indonesia menilai tidak dipertandingkannya sejumlah cabor unggulan berpotensi merugikan atlet Indonesia. Beberapa di antaranya ialah panjat tebing, dayung, dan voli pantai yang selama ini menjadi andalan dalam perolehan medali.