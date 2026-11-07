Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Atlet Renang Indonesia Michelle Surjadi, Cetak Sejarah Usai Raih Medali Perunggu di YOG Dakar 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |11:51 WIB
Kisah Atlet Renang Indonesia Michelle Surjadi, Cetak Sejarah Usai Raih Medali Perunggu di YOG Dakar 2026
Atlet renang Indonesia, Michelle Surjadi. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

DAKAR – Perenang muda Indonesia, Michelle Surjadi Fang, diselimuti rasa bahagia usai sukses mendulang medali bagi Kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026. Michelle menyabet medali perunggu pada nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri yang digelar pada Jumat 6 November 2026.

Pencapaian luar biasa ini menobatkan Michelle sebagai perenang Indonesia pertama yang berhasil meraih medali sepanjang sejarah keikutsertaan Merah Putih di ajang Olimpiade Remaja. Ia pun tidak sanggup menyembunyikan rasa gembiranya atas prestasi bersejarah tersebut.

"Perasaan aku senang banget bisa menyumbang medali untuk Indonesia. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena bisa memberikan medali untuk Indonesia,” ungkap Michelle dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Michelle berharap pencapaian ini dapat menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga, jajaran pelatih, serta semua pihak yang terus mendukung kariernya. Menurut Michelle, salah satu tantangan terberat yang harus ditaklukkannya di Senegal adalah cuaca ekstrem.

Michelle Surjadi. (Foto: NOC Indonesia)
Michelle Surjadi. (Foto: NOC Indonesia)

“Suhu panas ini sebenarnya jadi tantangan. Puji Tuhan aku bisa melewatinya,” ujar Michelle.

1. Bangga dan Haru dari Chef de Mission

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Ita Yuliati, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi Michelle yang kembali mengukir tinta emas bagi Merah Putih di Dakar. Menurutnya, kerja keras sang atlet telah melambungkan nama bangsa di kancah dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/43/3252628/nusrtdinov_zayan_fatih-8Vv1_large.jpg
Respons Berkelas Nusrtdinov Zayan Fatih Usai Raih Medali Emas di FEI Continental Team Dakar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/43/3252516/fia_rallycross_world_cup_2026-lwZH_large.jpg
FIA Rallycross World Cup 2026 Buka Kesempatan Pembalap Lokal Bersaing di Level Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/43/3251943/asael_christo_jacob_rondonuwu_sabet_medali_perak_di_youth_olympic_games_2026_noc_indonesia-Q9Rj_large.jpg
Sejarah, Wushu Sumbang Perak Perdana untuk Indonesia di Youth Olympic Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/43/3251378/rekor_muri_pecah_di_stadion_akuatik_gbk-VdJc_large.jpg
Rekor MURI Terpecahkan di Stadion Akuatik GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/43/3250977/presiden_ri_prabowo_subianto_membagikan_bonus_atlet_asian_games_dan_para_games_2026_secara_simbolis-xZ9h_large.jpg
Prabowo Bagi-Bagi Bonus Atlet Asian Games dan Para Games 2026, Peraih Emas Diguyur Rp3 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/43/3250935/kejurnas_catur_2026-FJEj_large.jpeg
Kejurnas Catur 2026 Tuntas di Banten, Para Pecatur Muda Unjuk Kemampuan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement