Kisah Atlet Renang Indonesia Michelle Surjadi, Cetak Sejarah Usai Raih Medali Perunggu di YOG Dakar 2026

DAKAR – Perenang muda Indonesia, Michelle Surjadi Fang, diselimuti rasa bahagia usai sukses mendulang medali bagi Kontingen Indonesia pada ajang Youth Olympic Games (YOG) Dakar 2026. Michelle menyabet medali perunggu pada nomor 200 meter gaya kupu-kupu putri yang digelar pada Jumat 6 November 2026.

Pencapaian luar biasa ini menobatkan Michelle sebagai perenang Indonesia pertama yang berhasil meraih medali sepanjang sejarah keikutsertaan Merah Putih di ajang Olimpiade Remaja. Ia pun tidak sanggup menyembunyikan rasa gembiranya atas prestasi bersejarah tersebut.

"Perasaan aku senang banget bisa menyumbang medali untuk Indonesia. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena bisa memberikan medali untuk Indonesia,” ungkap Michelle dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Michelle berharap pencapaian ini dapat menghadirkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga, jajaran pelatih, serta semua pihak yang terus mendukung kariernya. Menurut Michelle, salah satu tantangan terberat yang harus ditaklukkannya di Senegal adalah cuaca ekstrem.

Michelle Surjadi. (Foto: NOC Indonesia)

“Suhu panas ini sebenarnya jadi tantangan. Puji Tuhan aku bisa melewatinya,” ujar Michelle.

1. Bangga dan Haru dari Chef de Mission

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Ita Yuliati, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi Michelle yang kembali mengukir tinta emas bagi Merah Putih di Dakar. Menurutnya, kerja keras sang atlet telah melambungkan nama bangsa di kancah dunia.