Turunkan Pasukan Penuh! 1.209 Atlet Tangsel Siap Guncang Porprov Banten 2026

TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) secara resmi telah melepas 1.209 atlet terbaiknya untuk berjuang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Acara pelepasan kontingen yang dibarengi dengan prosesi kirab api obor ini diselenggarakan secara khidmat di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan pada Kamis 12 November 2026.

Sebagai pihak yang dipercaya menjadi tuan rumah, Tangsel mengusung misi ganda dalam perhelatan akbar ini. Selain bertekad menyelenggarakan seluruh rangkaian acara dengan sukses, mereka juga menargetkan pencapaian prestasi maksimal dari para atlet yang bertanding membawa nama daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memanfaatkan momen tersebut untuk membakar semangat para pahlawan olahraga Tangsel. Baginya, rangkaian prosesi kirab obor memiliki makna yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar acara seremonial pembuka turnamen.

"Kirab Obor ini bukan hanya menjadi simbol dimulainya Pekan Olahraga Provinsi, tetapi juga menggambarkan semangat perjuangan, persatuan, sportivitas, dan pantang menyerah," ujar Benyamin, dikutip Jumat (13/11/2026).

1. Tanggung Jawab Tuan Rumah

Lebih lanjut, orang nomor satu di Tangsel itu menyadari bahwa status tuan rumah adalah sebuah kehormatan yang diiringi dengan tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil bagian.

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Porprov ke-7 tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan," sambung Benyamin.

Atlet terbaik Tangsel siap guncang Porprov Banten 2026

"Semoga seluruh rangkaian Porprov ke-7 Banten tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses pertanggungjawaban," tambahnya.

Dari sisi kesiapan skuad, Ketua Kontingen Kota Tangerang Selatan, Chaerudin, merinci kekuatan besar yang diturunkan Tangsel. Total ada 1.598 personel yang diterjunkan, terdiri dari 1.209 atlet, 156 pelatih, 114 asisten pelatih, 61 ofisial, dan 58 manajer yang siap berlaga di 60 cabang olahraga berbeda.