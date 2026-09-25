AICHI – Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di ajang Asian Games 2026 setelah atlet sepeda gunung, Feri Yudoyono, sukses mempersembahkan medali perunggu dari nomor men's cross-country.
Keberhasilan tersebut diraih dalam perlombaan yang dilangsungkan di Obata Ryokuchi Park, Prefektur Aichi, Jepang, pada Jumat (25/9/2026) pagi WIB.
Feri meraih medali perunggu dengan catatan waktu 1 menit 25.41 detik. Di posisi kedua ada atlet asal Jepang Soejima dengan catatan waktu 1 menit 25.18 detik.
Sementara itu, medali emas direbut atlet asal China Yuan J. Dia menorehkan catatan waktu 1 menit 25.15 detik.
Saat ini Tim Indonesia sudah mengumpulkan 22 medali dalam Asian Games 2026. Total medali itu dari satu medali emas, empat perak, dan 17 perunggu.