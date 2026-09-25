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Hasil Asian Games 2026: Atlet Indonesia Feri Yudoyono Sabet Medali Perunggu dari Cabor Sepeda Gunung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |11:29 WIB
Hasil Asian Games 2026: Atlet Indonesia Feri Yudoyono Sabet Medali Perunggu dari Cabor Sepeda Gunung
Pesepeda Indonesia, Feri Yudoyono raih medali perunggu di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/y_feri1)
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AICHI Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di ajang Asian Games 2026 setelah atlet sepeda gunung, Feri Yudoyono, sukses mempersembahkan medali perunggu dari nomor men's cross-country.

Keberhasilan tersebut diraih dalam perlombaan yang dilangsungkan di Obata Ryokuchi Park, Prefektur Aichi, Jepang, pada Jumat (25/9/2026) pagi WIB.

1. Perjuangan Ketat Feri Yudoyono di Podium

Feri meraih medali perunggu dengan catatan waktu 1 menit 25.41 detik. Di posisi kedua ada atlet asal Jepang Soejima dengan catatan waktu 1 menit 25.18 detik.

Feri Yudoyono
Feri Yudoyono

Sementara itu, medali emas direbut atlet asal China Yuan J. Dia menorehkan catatan waktu 1 menit 25.15 detik.

Saat ini Tim Indonesia sudah mengumpulkan 22 medali dalam Asian Games 2026. Total medali itu dari satu medali emas, empat perak, dan 17 perunggu.

 

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