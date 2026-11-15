Live Siang Ini! Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass: Megawati Hangestri Dkk Akhiri Paceklik Kemenangan?

Simak jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (Foto: KOVO)

SUWON – Live siang ini! Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 sudah diketahui. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan mengakhiri paceklik kemenangan?

Duel Hyundai Hillstate vs Hi Pass itu merupakan matchday 4 Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Laga akan digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, Minggu (15/11/2026) pukul 14.00 WIB.

1. Kekalahan Ketiga

Hyundai Hillstate kembali menelan kekalahan di partai ketiga. Terbaru, mereka tumbang 0-3 (27-29, 16-25, 17-25) dari GS Caltex dalam pertandingan yang digelar di Suwon, Rabu 11 November 2026 sore WIB.

Itu jadi kekalahan ketiga secara beruntun bagi Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Jika direntangkan hingga ke KOVO Cup 2026, tim berkostum kuning itu belum pernah menang dalam lima laga beruntun!

2. Megawati Hangestri dan Jordan Wilson Gendong Tim

Dari data pertandingan, Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson lagi-lagi menggendong tim. Megatron menyumbang poin terbanyak yakni 18, disusul sang rekan dengan 12 angka.

Bila melihat dari tiga pertandingan awal, keduanya pun memimpin perolehan poin di Hyundai Hillstate. Wilson mencetak 48 angka sedangkan Megawati 43!