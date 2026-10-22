Tim Indonesia Lampaui Target Emas di Asian Para Games 2026, CdM Reda Manthovani Optimistis Ada Tambahan Medali

Kontingen Indonesia sudah melampaui target raihan medali emas di Asian Para Games 2026 (Foto: Instagram/@kemenpora)

NAGOYA – Kontingen Indonesia sudah berhasil melampauai target di Asian Para Games 2026. Tapi, Chef de Mission (CdM), Reda Manthovani, optimistis masih ada tambahan medali lagi.

Saat ini, Skuad Merah-Putih telah mengoleksi 8 emas, 8 perak, dan 22 perunggu, atau total 38 medali. Perolehan itu membuat Kontingen Indonesia menempati peringkat kesembilan klasemen sementara.

1. Syukur

Reda menyambut capaian ini dengan rasa syukur. Menurutnya, kemarin atau Rabu 21 Oktober 2026 menjadi hari yang manis bagi Indonesia karena menambah empat medali emas.

Oleh karena itu, Reda optimistis jumlah medali masih akan bertambah. Mengingat, nomor-nomor andalan dari para bulu tangkis, boccia, hingga para renang masih akan dipertandingkan.

“Alhamdulillah, di hari Rabu tanggal 21 Oktober, hari ini kami mendapatkan tambahan medali. Itu artinya sudah mencapai target, melebihi target,” ujar Reda dalam keterangan resmi, Kamis (22/10/2026).

“Ke depan ini sampai penutupan masih ada atletik, juga masih ada bulu tangkis, boccia juga masih ada. Dan ini merupakan andalan-andalan kami," sambungnya.