Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diprotes Indonesia soal Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027, Presiden OCM Malaysia Angkat Bicara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:01 WIB
Diprotes Indonesia soal Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027, Presiden OCM Malaysia Angkat Bicara
Panjat Tebing menjadi salah satu cabor yang dicoret dari SEA Games 2027. (Foto: Okezone)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Presiden Dewan Olimpiade Malaysia (OCM), Tan Sri Mohamad Norza Zakaria, menegaskan penetapan 43 cabang olahraga (cabor) untuk SEA Games 2027 sama sekali tidak dilakukan secara sepihak. Ia memastikan keputusan tersebut telah melalui pembahasan bersama serta mendapat kesepakatan penuh dari seluruh 11 negara anggota Federasi SEA Games (SEAGF).

Mohamad Norza mengatakan, penentuan cabang olahraga untuk SEA Games ke-34 dilakukan berdasarkan Piagam dan Peraturan SEAGF, khususnya Regulasi 34 yang mengatur pemilihan dan persetujuan program pertandingan. Proses penetapan telah dimulai sejak 8 April dengan mengajukan daftar awal 38 cabang olahraga.

1. Kesepakatan 11 Negara

Asosiasi olahraga dan negara anggota kemudian diberi kesempatan mengajukan keberatan atau permohonan penambahan hingga satu bulan berikutnya. Hal itu berdasarkan prosedur yang dijalankan.

"Selama proses pengajuan banding, terdapat permintaan untuk memasukkan 29 cabang olahraga tambahan. Pembahasan dilakukan secara adil dan kolektif oleh seluruh 11 negara peserta. Keputusan akhirnya menambahkan lima cabang olahraga sehingga total 43 cabang disetujui pada Juli," kata Mohamad Norza dikutip dari Bernama, Minggu (15/11/2026).

Selanjutnya, Malaysia mengajukan 473 nomor pertandingan yang juga telah disepakati seluruh negara anggota SEAGF. Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad Norza seusai memimpin rapat ke-217 Dewan Eksekutif OCM, Sabtu (14/11).

Timnas Voli Pantai Putra Indonesia
Timnas Voli Pantai Putra Indonesia

2. Respons Kritikan

Mohamad Norza pun merespons pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, yang sebelumnya mempertanyakan keputusan Malaysia mencoret sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade dari program SEA Games 2027. Beberapa cabang olahraga yang tidak masuk dalam agenda SEA Games 2027 di antaranya panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, dan bola tangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/43/3202772/kemenpora_ri_mulai_mempersiapkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2027-lnP3_large.jpeg
Kemenpora RI Mulai Persiapkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027, Daftar Cabor Masih Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/43/3200939/erick_thohir_bertemu_menpora_malaysia_jelang_sea_games_2027_erickthohir-CH6B_large.jpg
Bahas Persiapan SEA Games 2027, Erick Thohir Temui Menpora Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/43/3254108//tim_panjat_tebing_tangsel-SqDH_large.jpg
Sapu Bersih Speed Classic Perorangan, Panjat Tebing Tambah Dua Emas untuk Tangsel di Porprov VII Banten 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/612/3248266//arina_varaksina-BqIk_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Arina Varaksina, Atlet Asal Rusia yang Akan Dinaturalisasi untuk SEA Games 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/43/3246018//bintang_dan_sofyan_harus_puas_raih_perak_asian_games_2026_timindonesiaofficial-kHQ1_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Pantai Bintang Akbar yang Optimistis Raih Emas Asian Games 2026 jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/65/3245786//desak_made_rita_kusuma_dewi-jNIW_large.jpg
Profil dan Pendidikan Desak Made Rita Kusuma Dewi, Atlet Panjat Tebing yang Raih Medali Emas Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement