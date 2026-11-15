Diprotes Indonesia soal Pencoretan Cabor Olimpiade di SEA Games 2027, Presiden OCM Malaysia Angkat Bicara

KUALA LUMPUR – Presiden Dewan Olimpiade Malaysia (OCM), Tan Sri Mohamad Norza Zakaria, menegaskan penetapan 43 cabang olahraga (cabor) untuk SEA Games 2027 sama sekali tidak dilakukan secara sepihak. Ia memastikan keputusan tersebut telah melalui pembahasan bersama serta mendapat kesepakatan penuh dari seluruh 11 negara anggota Federasi SEA Games (SEAGF).

Mohamad Norza mengatakan, penentuan cabang olahraga untuk SEA Games ke-34 dilakukan berdasarkan Piagam dan Peraturan SEAGF, khususnya Regulasi 34 yang mengatur pemilihan dan persetujuan program pertandingan. Proses penetapan telah dimulai sejak 8 April dengan mengajukan daftar awal 38 cabang olahraga.

1. Kesepakatan 11 Negara

Asosiasi olahraga dan negara anggota kemudian diberi kesempatan mengajukan keberatan atau permohonan penambahan hingga satu bulan berikutnya. Hal itu berdasarkan prosedur yang dijalankan.

"Selama proses pengajuan banding, terdapat permintaan untuk memasukkan 29 cabang olahraga tambahan. Pembahasan dilakukan secara adil dan kolektif oleh seluruh 11 negara peserta. Keputusan akhirnya menambahkan lima cabang olahraga sehingga total 43 cabang disetujui pada Juli," kata Mohamad Norza dikutip dari Bernama, Minggu (15/11/2026).

Selanjutnya, Malaysia mengajukan 473 nomor pertandingan yang juga telah disepakati seluruh negara anggota SEAGF. Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad Norza seusai memimpin rapat ke-217 Dewan Eksekutif OCM, Sabtu (14/11).

Timnas Voli Pantai Putra Indonesia

2. Respons Kritikan

Mohamad Norza pun merespons pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, yang sebelumnya mempertanyakan keputusan Malaysia mencoret sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade dari program SEA Games 2027. Beberapa cabang olahraga yang tidak masuk dalam agenda SEA Games 2027 di antaranya panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, dan bola tangan.