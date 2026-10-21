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Timnas Boccia Indonesia Sumbang 3 Medali Emas di Asian Para Games 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:18 WIB
Timnas Boccia Indonesia Sumbang 3 Medali Emas di Asian Para Games 2026!
Timnas Boccia Indonesia langsung menyumbang 3 medali emas di Asian Para Games 2026 (Foto: Instagram/@kemenpora)
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NAGOYA – Timnas Boccia Indonesia sukses menyumbang tiga medali emas di Asian Para Games 2026. Hebatnya, seluruh kepingan mulia itu disabet dari tiga nomor berbeda.

1. Individual

Boccia Paralimpiade Paris 2024

Bertanding di Jepang, Rabu (21/10/2026), medali emas pertama disumbangkan dari nomor individual BC2 putri. Atlet boccia Indonesia, Gischa Zayana, berhasil merebut medali emas setelah mengalahkan wakil Hong Kong, Yeung Hiu Lam dengan skor 6-5.

Medali emas lainnya dicatatkan oleh Handayani. Atlet boccia Indonesia itu sukses mengalahkan wakil Malaysia, Angeline Melissa, dengan skor 5-4 di final individual BC1 putri.

Tak puas dengan dua medali, Timnas Boccia Indonesia kembali meraih emas lewat nomor individual BC2 putra. Medali emas ketiga dipersembahkan oleh Felix Ardhi Yudha yang berhasil mengalahkan wakil Thailand, Phakphum Linchum, dengan skor 5-3.

 

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