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Kisah Persahabatan Dua Legenda Bulu Tangkis, Rivalitas Panas Susy Susanti dan Huang Hua Berakhir Manis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |04:02 WIB
Kisah Persahabatan Dua Legenda Bulu Tangkis, Rivalitas Panas Susy Susanti dan Huang Hua Berakhir Manis
Legenda bulu tangkis China Huang Hua. (Foto: Instagram/susysusantiofficial)
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DUNIA bulu tangkis era 90-an pernah menjadi saksi bisu betapa sengitnya persaingan antara dua legenda tunggal putri, Susy Susanti asal Indonesia dan Huang Hua dari China. Pertemuan keduanya di atas karpet hijau selalu menyuguhkan duel menegangkan yang paling dinanti oleh para penggemar olahraga tepok bulu.

Namun, siapa sangka jika rivalitas yang dulunya begitu panas tersebut kini telah memiliki babak baru. Puluhan tahun berlalu sejak mereka gantung raket, persaingan ketat itu telah melebur menjadi sebuah persahabatan yang sangat hangat.

1. Duel Panas di Masa Lalu

Pada masa kejayaannya, Huang Hua adalah salah satu tunggal putri terbaik yang dimiliki oleh China. Ia memiliki segudang prestasi bergengsi, mulai dari juara Thailand Open (1990), Malaysia Open (1990, 1992), Korea Open (1991), hingga Jepang Open (1990, 1991).

Koleksi gelar Huang Hua semakin mentereng dengan kemenangannya di ajang Piala Dunia Bulu Tangkis 1991 serta raihan medali perunggu pada Olimpiade 1992. Deretan prestasi inilah yang membuatnya selalu menjadi salah satu rintangan terberat bagi Susy.

Meskipun Huang Hua sangat tangguh, Susy Susanti nyatanya memiliki catatan rekor pertemuan yang lebih superior. Dari total 13 kali pertandingan di antara keduanya, srikandi bulu tangkis Tanah Air itu berhasil mendominasi dengan sembilan kemenangan, berbanding empat kemenangan untuk Huang Hua.

Susy Susanti dan Huang Hua
Susy Susanti dan Huang Hua

Setelah pensiun, jalan hidup Huang Hua membawanya lebih dekat dengan Indonesia. Ia menikah dengan pengusaha bernama Tjandra Budi Dharmawan pada tahun 1993, resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), dan kini menetap di Klaten bersama putranya, Michael Tjandra.

2. Reuni Penuh Syukur dan Kenangan

Bukti keakraban dua legenda ini terlihat nyata pada tahun 2023 lalu, ketika Michael Tjandra melangsungkan pesta pernikahan. Tanpa ragu, Susy Susanti hadir secara langsung untuk memenuhi undangan dan merayakan hari bahagia mantan rivalnya tersebut.

 

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