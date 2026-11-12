Erick Thohir Soroti Pencoretan Cabor-Cabor Andalan Indonesia di SEA Games 2027: Menyedihkan!

MENPORA RI, Erick Thohir, menyoroti pencoretan sejumlah cabang olahraga (cabor) andalan Kontingen Indonesia di SEA Games 2027. Ia menilai keputusan itu merusak semangat sportivitas dan perjuangan atlet negara-negara Asia Tenggara.

Erick mengatakan saat ini sejumlah negara di Asia Tenggara telah memiliki atlet yang mampu berprestasi di level dunia, seperti Olimpiade. Ia cabor-cabor yang menjadi bagian dari Olimpiade seharusnya tetap ada dalam SEA Games 2027.

"Menyedihkan. Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," kata Erick, Kamis (12/11/2026).

1. Tidak Menghargai Atlet

Erick lalu mencontohkan, Filipina yang meraih dua medali emas Olimpiade terakhir dari cabang senam, Thailand dari taekwondo, Vietnam dari menembak, serta Indonesia melalui panjat tebing dan angkat besi. Bila cabor-cabor itu dicoret, artinya mengabaikan perjuangan atlet selama ini.

"Kalau cabang-cabang Olimpiade ini tidak dipertandingkan, sama juga kita mengkhianati perjuangan para atlet yang sudah mengibarkan bendera untuk masing-masing negara," kata Erick.

Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu mengaku telah mendengar masukan dari Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) dan sejumlah federasi olahraga. Nantinya, Kemenpora siap menempuh jalur diplomasi olahraga atau sport diplomacy.