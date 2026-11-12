Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Erick Thohir Soroti Pencoretan Cabor-Cabor Andalan Indonesia di SEA Games 2027: Menyedihkan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |18:33 WIB
Erick Thohir Soroti Pencoretan Cabor-Cabor Andalan Indonesia di SEA Games 2027: Menyedihkan!
Menpora RI, Erick Thohir, menyoroti pencoretan cabor-cabor andalan Indonesia di SEA Games 2027 (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

MENPORA RI, Erick Thohir, menyoroti pencoretan sejumlah cabang olahraga (cabor) andalan Kontingen Indonesia di SEA Games 2027. Ia menilai keputusan itu merusak semangat sportivitas dan perjuangan atlet negara-negara Asia Tenggara.

Erick mengatakan saat ini sejumlah negara di Asia Tenggara telah memiliki atlet yang mampu berprestasi di level dunia, seperti Olimpiade. Ia cabor-cabor yang menjadi bagian dari Olimpiade seharusnya tetap ada dalam SEA Games 2027.

Logo SEA Games 2027 Malaysia

"Menyedihkan. Olahraga mendidik kita untuk sportivitas. Kita sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," kata Erick, Kamis (12/11/2026).

1. Tidak Menghargai Atlet

Erick lalu mencontohkan, Filipina yang meraih dua medali emas Olimpiade terakhir dari cabang senam, Thailand dari taekwondo, Vietnam dari menembak, serta Indonesia melalui panjat tebing dan angkat besi. Bila cabor-cabor itu dicoret, artinya mengabaikan perjuangan atlet selama ini.

"Kalau cabang-cabang Olimpiade ini tidak dipertandingkan, sama juga kita mengkhianati perjuangan para atlet yang sudah mengibarkan bendera untuk masing-masing negara," kata Erick.

Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu mengaku telah mendengar masukan dari Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) dan sejumlah federasi olahraga. Nantinya, Kemenpora siap menempuh jalur diplomasi olahraga atau sport diplomacy.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/43/3202772/kemenpora_ri_mulai_mempersiapkan_kontingen_indonesia_untuk_sea_games_2027-lnP3_large.jpeg
Kemenpora RI Mulai Persiapkan Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027, Daftar Cabor Masih Negosiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/43/3200939/erick_thohir_bertemu_menpora_malaysia_jelang_sea_games_2027_erickthohir-CH6B_large.jpg
Bahas Persiapan SEA Games 2027, Erick Thohir Temui Menpora Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/43/3253111//world_esports_championships_2026-IrsL_large.jpg
Gelar World Esports Championship 2026, Indonesia Bersiap Jadi Episentrum Esports Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/51/3253103//alen_stajcic_siap_bawa_timnas_putri_indonesia_bersaing_di_level_internasional_okezone-Hu0Y_large.jpg
Debut Alen Stajcic Dimulai dari Laga Timnas Putri Indonesia vs Bhutan dan Lebanon di FIFA Matchday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/43/3253098//ketum_pssi_erick_thohir-64fl_large.jpg
Erick Thohir Ungkap Alasan PSSI Pilih Alen Stajcic Latih Timnas Putri Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/51/3252482//ketua_umum_pssi_erick_thohir_minta_media_cup_terus_digulirkan_dari_tahun_ke_tahun_okezone-fBx7_large.jpg
Penyebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir Dukung Media Cup Terus Bergulir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement