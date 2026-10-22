NAGOYA - Kontingen Indonesia berhasil menambah dua medali emas di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Dua keping emas itu berasal dari cabang olahraga (cabor) para renang dan tenis meja.
Medali emas dari para renang dipersembahkan Abdul Majid Rahman. Bertanding di Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Jepang pada Kamis (22/10/2026), Abdul Majid berhasil menjadi yang terbaik.
Atlet para renang Indonesia itu finis dengan catatan waktu 1 menit 20,26 detik di nomor gaya dada 100 meter putra klasifikasi SB7. Sementara di posisi kedua, ada atlet para renang dari China, Zhang Yilong, yang mencatat 1 menit 21,98 detik.
Kemudian medali perunggu didapatkan atlet para renang Malaysia, Shahafiq Bin Abdullah, dengan catatan waktu 1 menit 36,41 detik. Medali emas pun menjadi milik Abdul Majid.
Medali emas untuk Indonesia lainnya didapat dari cabor para tenis meja. Ganda campuran para tenis meja Indonesia, Barce Layaba/Leli Marlina, sukses memenangkan partai final ganda campuran kelas XD10.