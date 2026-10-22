Renang dan Tenis Tambah 2 Medali, Indonesia Raup 10 Emas di Asian Para Games 2026

Renang dan Tenis Tambah 2 Medali, Indonesia Raup 10 Emas di Asian Para Games 2026 (Instagram/@npcindonesia)

NAGOYA - Kontingen Indonesia berhasil menambah dua medali emas di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026. Dua keping emas itu berasal dari cabang olahraga (cabor) para renang dan tenis meja.

1. Indonesia Tambah 2 Emas

Medali emas dari para renang dipersembahkan Abdul Majid Rahman. Bertanding di Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Jepang pada Kamis (22/10/2026), Abdul Majid berhasil menjadi yang terbaik.

Atlet para renang Indonesia itu finis dengan catatan waktu 1 menit 20,26 detik di nomor gaya dada 100 meter putra klasifikasi SB7. Sementara di posisi kedua, ada atlet para renang dari China, Zhang Yilong, yang mencatat 1 menit 21,98 detik.

Kemudian medali perunggu didapatkan atlet para renang Malaysia, Shahafiq Bin Abdullah, dengan catatan waktu 1 menit 36,41 detik. Medali emas pun menjadi milik Abdul Majid.

Medali emas untuk Indonesia lainnya didapat dari cabor para tenis meja. Ganda campuran para tenis meja Indonesia, Barce Layaba/Leli Marlina, sukses memenangkan partai final ganda campuran kelas XD10.