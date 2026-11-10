3 Cabor Andalan Indonesia yang Dihapus Malaysia di SEA Games 2027, Nomor 1 Hasilkan 11 Emas!

Berikut tiga cabor andalan Indonesia yang dihapus Malaysia di SEA Games 2027 (Foto: NOC Indonesia)

BERIKUT tiga cabang olahraga (cabor) andalan Indonesia yang dihapus Malaysia di SEA Games 2027. Salah satunya sukses menyumbang total 11 medali emas.

SEAGF dan tuan rumah sudah menetapkan ada total 43 cabor untuk dipertandingkan di SEA Games 2027. Sayangnya, sejumlah cabor dan nomor pertandingan tertentu dicoret.

Beberapa cabor dan nomor tersebut adalah andalan Indonesia untuk mendulang prestasi di SEA Games. Lantas, apa saja yang dicoret? Simak ulasan berikut ini.

3 Cabor Andalan Indonesia yang Dihapus Malaysia di SEA Games 2027

1. Panjat Tebing

Cabor ini sudah dipertandingkan di SEA Games 2011 yang kebetulan digelar di Jakarta dan Palembang. Hingga edisi terakhir atau SEA Games 2025, cabor ini telah menyumbang total 11 medali emas, 6 perak, dan 1 perunggu.

Sementara, di SEA Games 2025, cabor panjat tebing menyabet 4 medali emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Bisa dibilang, potensi empat medali emas dari sini akan hilang di SEA Games 2027.

2. Voli Pantai

Cabor satu ini selalu jadi andalan untuk mendulang medali sejak dipertandingkan pada SEA Games 2003. Total, Indonesia menyabet 9 emas dan 3 perak dari kategori putra serta 5 perak dari kategori putri.

Bahkan, Indonesia selalu mampu memenangi medali emas di cabor voli pantai nomor putra! Dominasi tersebut tampaknya membuat panitia mencoret tidak hanya nomornya tetapi juga cabang olahraganya.