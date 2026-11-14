Pelatih Indonesia Rexy Mainaky Pusing Lihat Cedera Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Berpotensi Absen di Olimpiade 2028

KUALA LUMPUR – Direktur kepelatihan ganda nasional Malaysia, Rexy Mainaky, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi fisik anak asuhnya. Pelatih asal Indonesia tersebut cemas badai cedera yang menimpa Aaron Chia dan Soh Wooi Yik dapat mengancam persiapan mereka menuju kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 yang akan dimulai tahun depan.

Mantan juara dunia ini terus dihantui masalah kebugaran sejak kembali bertanding bersama di ajang French Open. Wooi Yik diketahui sedang berjuang memulihkan cedera pada bagian kakinya, sementara Aaron juga dilaporkan mengalami kendala pada bahunya.

Rangkaian cedera ini memaksa pasangan nomor empat dunia itu mundur dari perempat final French Open hanya dalam waktu tiga menit. Mereka sempat absen di Hylo dan Korea Open demi pemulihan tumit Wooi Yik, namun terpaksa kembali mengundurkan diri di babak pertama Kumamoto Masters saat tertinggal 6-11 dari wakil India.

1. Ancaman Gagal ke World Tour Finals

Kondisi fisik yang tak kunjung prima ini memberikan pukulan telak bagi peluang Aaron/Wooi Yik untuk tampil di ajang penutup musim, World Tour Finals. Rexy secara terbuka mengakui bahwa kans pasangan andalannya tersebut kini menjadi sangat tipis.

"Hal yang paling saya khawatirkan untuk pemain seusia mereka adalah cedera. Kami berharap cedera Wooi Yik tidak terlalu serius, apalagi kualifikasi Olimpiade akan dimulai tahun depan," ujar Rexy, dikutip dari New Straits Times, Sabtu (14/11/2026).

"Kita perlu lebih memperhatikan cara menangani cedera, khususnya bagi pemain berpengalaman seperti Aaron dan Wooi Yik,” tambahnya.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

Posisi mereka di batas akhir kualifikasi klasemen Race to Finals kini berada di ujung tanduk. Pasangan Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard, yang tampil impresif di Kumamoto Masters, hanya terpaut 130 poin dan sangat berpeluang besar untuk segera menyalip posisi wakil Malaysia tersebut.

Saat ini, Rexy belum bisa memastikan apakah cedera bahu Aaron atau kaki Wooi Yik yang menjadi alasan utama mundurnya mereka di Jepang. Ia berencana segera berkonsultasi dengan fisioterapis dari Institut Olahraga Nasional (NSI) untuk mengevaluasi secara pasti tingkat keparahan cedera pemainnya.