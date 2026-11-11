Hasil Kumamoto Masters 2026: Putri Kusuma Wardani Disingkirkan Wakil Tuan Rumah

Hasil Kumamoto Masters 2026: Putri Kusuma Wardani Disingkirkan Wakil Tuan Rumah (Dok PBSI)

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, tersingkir dari Kumamoto Masters 2026. Ia kalah dari wakil Jepang, Riko Gunji, pada babak 32 besar Kumamoto Masters 2026.

1. Putri Kusuma Wardani Tersingkir

Laga itu digelar di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Rabu (11/11/2026). Ia kalah dalam pertandingan yang berlangsung dua gim dengan skor 13-21 dan 20-22.

Keduanya bertarung ketat pada awal gim pertama. Mereka silih berganti mendapatkan poin. Hingga akhirnya, Riko Gunji mampu unggul 8-4. Ia pun dapat menutup interval pertama dengan 10-5.

Putri Kusuma Wardani (dok PBSI)

Usai jeda interval, laju Riko Gunji tak terhentikan. Ia terus mempertahankan keunggulannya. Bahkan, ia sempat unggul 15-8 atas Putri Kusuma Wardani.

Ia konsisten menjaga keunggulan atas Putri Kusuma Wardani. Hingga akhirnya, Riko Gunji memenangi gim pertama dengan 21-13.

Pada gim kedua, pertarungan ketat terjadi. Sama pada gim pertama, Riko Gunji dan Putri Kusuma Wardani saling mengejar angka pada awal gim penentuan.

Putri Kusuma Wardani sempat unggul 7-6 atas Riko Gunji. Namun, wakil tuan rumah itu sanggup membalikkan keadaan hingga menutup interval kedua dengan 10-9.

Riko Gunji mampu mengatasi perlawanan alot Putri Kusuma Wardani usai jeda interval. Ia bahkan sempat unggul jauh 15-11 atas Putri Kusuma Wardani.