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Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Mutiara Ayu Terhenti Usai Takluk dari Wakil Taiwan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:25 WIB
Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Mutiara Ayu Terhenti Usai Takluk dari Wakil Taiwan
Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)
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YEOSU – Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari harus mengubur asa untuk melangkah lebih jauh di ajang Korea Open 2026. Kepastian tersebut didapat setelah ia dipaksa menyerah oleh wakil Taiwan, Lin Hsiang Ti, di babak 16 besar melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor 20-22, 21-19, dan 13-21.

Duel ketat antara kedua pebulu tangkis ini tersaji pada babak 16 besar Korea Open 2026. Pertandingan krusial tersebut berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, pada Kamis (5/11/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Mutiara dan Lin bermain dengan intensitas tinggi sejak awal gim pertama untuk mendapatkan poin demi poin. Hal itu membuat jalannya permainan cukup ketat.

Sementara waktu Mutiara harus tertinggal 13-15 dari Lin. Mutiara pun berjuang habis-habisan untuk segera membalikkan keadaan demi meraih hasil maksimal.

Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)
Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Mutiara harus mengakui ketangguhan Lin. Hal tersebut dikarenakan dia tumbang dari lawan dengan perolehan poin 20-22.

Dalam gim kedua, Mutiara mencoba bangkit dengan pola permainan ngotot. Kali ini pola permainan Mutiara menyulitkan Lin.

 

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