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Hasil Perempat Final Korea Open 2026: Anthony Ginting Kalah, Wakil Indonesia Habis

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |19:26 WIB
Hasil Perempat Final Korea Open 2026: Anthony Ginting Kalah, Wakil Indonesia Habis
Hasil Perempat Final Korea Open 2026: Anthony Ginting Kalah, Wakil Indonesia Habis (Instagram/@badminton.ina)
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YEOSU - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tersingkir di babak perempat final Korea Open 2026. Ia mengaku ada hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut. 

1. Anthony Ginting Kalah

Anthony Ginting kalah dari wakil Hong Kong, Jason Gunawan di babak perempat final Korea Open 2026. Bertanding di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan pada Jumat (6/11/2026), Anthony kalah dalam pertarungan yang berlangsung dalam tiga gim dengan skor 25-23, 11-21, dan 13-21.

Dengan tumbangnya Anthony, tidak ada wakil Indonesia di semifinal Korea Open 2026. Sebelumnya, tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda juga kalah di babak perempat final dari wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

Anthony Ginting (PBSI)
Anthony Ginting (PBSI)

Anthony mengakui pertandingan melawan Jason Gunawan harus dilalui dengan susah payah. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu diketahui masih beradaptasi setelah sempat mengalami cedera.

Walau hanya mampu menapaki babak delapan besar, Anthony merasa senang. Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pemulihan cederanya.

"Menurut saya cukup positif proses dari Korea Open minggu ini. Dimana tiga kali main, bisa mengatasi kendala di lapangan dengan baik kecuali hari ini yang kurang di pola strategi saja," tutur Anthony dilansir dari rilis resmi PBSI, Jumat (6/11/2026).

Anthony Ginting diketahui sempat mengalami cedera pinggang yang cukup parah pada babak 16 besar Indonesia Masters, Januari 2026. Meskipun demikian, Anthony berupaya untuk tetap bangkit dan bertanding di berbagai turnamen.

 

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