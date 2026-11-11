Hasil Kumamoto Masters 2026: Moh Zaki Ubaidillah Susah Payah Pulangkan Wakil Kanada

KUMAMOTO – Moh Zaki Ubaidillah berhasil melaju ke 16 besar Kumamoto Masters 2026 Super 500. Tunggal putra Indonesia itu susah payah menaklukkan Brian Yang, 22-24, 28-26, dan 21-19, di babak pertama.

Bermain di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Rabu (11/11/2026), Ubed –sapaan akrabnya- bergantian mencetak poin dengan Yang untuk memimpin keunggulan dengan berbagai skema permainan.

Namun, permainan Yang nampak lebih efektif menjelang jeda interval gim pertama. Pada jeda interval, pebulu tangkis asal Kanada itu akhirnya unggul dengan skor 11-9.

Ubed tak menyerah begitu saja. Kombinasi pukulan menyilang dan keras membuat Yang kehilangan banyak poin. Meski begitu, Yang masih memimpin.

Jual beli serangan akhirnya selesai setelah Yang memastikan kemenangan gim pertama dengan skor 24-22. Memasuki gim kedua, Ubed berhasil mencuri keunggulan.

Pebulu tangkis ranking 26 dunia itu mencoba permainan cepat untuk meninggalkan Yang. Namun, Yang mampu mengimbangi dan mengantisipasi serangan dengan baik.