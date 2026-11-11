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2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dijagokan Juara Kumamoto Masters 2026, Nomor 1 Alwi Farhan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:53 WIB
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Dijagokan Juara Kumamoto Masters 2026, Nomor 1 Alwi Farhan!
Alwi Farhan berpeluang juara Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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SEBANYAK 2 pebulu tangkis Indonesia yang dijagokan juara Kumamoto Masters 2026 akan diulas Okezone. Kumamoto Masters 2026 berlangsung di Kumamoto, Jepang pada 10-15 November 2026.

Seperti biasa, sederet pebulu tangkis Indonesia ambil bagian. Sayangnya, beberapa pebulu tangkis top Indonesia justru rontok di babak pertama seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi.

Dengan tersingkirnya dua ganda putra andalan di atas, setidaknya ada dua pebulu tangkis Indonesia yang berpotensi memenangkan gelar Kumamoto Masters 2026. Lantas, siapa saja pebulu tangkis yang dimaksud?

Berikut 2 pebulu tangkis Indonesia yang dijagokan juara Kumamoto Masters 2026:

1. Alwi Farhan

Alwi Farhan siap tampil maksimal di Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan siap tampil maksimal di Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Setelah meraih medali perunggu Asian Games 2026, Alwi Farhan belum kembali ke performa terbaiknya. Terbaru di Korea Open 2026, langkah pemain yang sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2026 itu rontok di 16 besar.

Karena itu, Kumamoto Masters 2026 dapat dijadikan ajang Kebangkitan Alwi Farhan. Lantas, siapa saja calon lawan Alwi Farhan jika melaju jauh di Kumamoto Masters 2026?

Di babak 32 besar, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan, Lin Chun-yi. Jika lolos ke 16 besar, Alwi Farhan kemungkinan bersua wakil Jepang, Kenta Nishimoto.

Lanjut di perempatfinal, pebulu tangkis top sudah menunggu Alwi Farhan. Selain unggulan pertama Christo Popov, Alwi Farhan berpotensi bersua sang junior, Moh Zaki Ubadillah.

Jika lolos ke semifinal, Alwi Farhan berpeluang menantang pebulu tangkis Kanada yang sedang on fire, Victor Lai. Barulah di final, Alwi Farhan berpotensi menghadapi Kunlavut Vitidsarn (Thailand).

 

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