2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Pernah Juara Kumamoto Masters, Nomor 1 Gregoria Mariska!

SEBANYAK 2 pebulu tangkis Indonesia yang pernah juara Kumamoto Masters akan diulas Okezone. Sejak 2022, Kumamoto dipercaya sebagai salah satu tuan rumah ajang BWF World Tour level Super 500.

Tahun ini, Kumamoto Masters digelar pada 10-15 November 2026. Wakil-wakil Indonesia ambil bagian dan sudah ada yang lolos ke 16 besar seperti Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari

Dalam perjalanannya, sudah ada dua wakil Indonesia yang menjadi juara Kumamoto Masters sejak 2023. Siapa saja?

Berikut 2 pebulu tangkis Indonesia yang pernah juara Kumamoto Masters:

1. Gregoria Mariska

Gregoria Mariska menjadi pebulu tangkis pertama asal Indonesia yang juara Kumamoto Masters atau lazim disebut Japan Masters. Ibu satu anak ini menjadi juara pada Kumamoto Masters 2023.

Hebatnya di partai puncak Kumamoto Masters 2023, Gregoria Mariska mengalahkan jagoan asal China, Chen Yufei dengan straight game 21-12 dan 21-12. Tahun 2023 bisa dibilang tahun awal kehebatan Gregoria Mariska sebagai pebulu tangkis.

Sepanjang 2023, Gregoria Mariska tiga kali lolos ke final. Selain juara Kumamoto Masters, Gregoria Mariska juara Spain Masters 2023 setelah menumbangkan wakil India, PV Sindhu.

Sementara di satu final lain yakni Malaysia Masters 2023, Gregoria Mariska kalah dari Akane Yamaguchi di final. Sekarang di usia 27 tahun, Gregoria Mariska belum mengumumkan pensiun dari dunia tepok bulu. Ia hanya memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI pada 15 Mei 2026.