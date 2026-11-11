Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ditegur Pembalap Tim Rossi usai Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Qatar 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |02:15 WIB
Marc Marquez Ditegur Pembalap Tim Rossi usai Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Qatar 2026
Marc Marquez Ditegur Pembalap Tim Rossi usai Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Qatar 2026 (Dok MotoGP)
A
A
A

JAKARTA - Insiden tabrakan antara pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, di MotoGP Qatar 2026 menjadi sorotan. Pembalap asuhan Valentino Rossi pun menegur Marc Marquez atas kejadian itu. 

1. Insiden Marquez-Bezzecchi

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat tabrakan di Tikungan 1 pada putaran ke-4 pada Sprint Race di MotoGP Qatar 2026, Sabtu kemarin. Insiden ini menyebabkan Bezzecchi terjatuh dan tersingkir dari balapan.

Usai kejadian itu, Marc Marquez langsung membela diri. Ia mengaku mengambil jalur seperti biasanya. Sementara Marco Bezzecchi memilih untuk tidak banyak berkomentar.

Pembalap tim VR46, Fabio Di Giannantonio, yang berada tepat di belakang keduanya dan nyaris menabrak motor Aprilia yang terjatuh. Pembalap asuhan Valentino Rossi ini melayangkan kritik kepada Marc Marquez terkait tabrakan di Qatar. Saat berada di dalam mobil golf menuju podium, ia menoleh ke arah Marquez. 

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Kawan, kamu harus melihat dulu sebelum menutup jalur seperti itu; dia berada di sisi dalam," katanya, dikutip dari GP Blog, Rabu (11/11/2026). 

CEO tim Aprilia, Massimo Rivola punya pandangan serupa. Ia menggelengkan kepala dan memberikan tepuk tangan sarkastis saat pengawas balapan (steward) menyatakan insiden tersebut sebagai insiden balap biasa (racing incident).

Bahkan setelah suasana mereda dan pembalapnya berhasil memenangkan balapan utama pada Minggu (8/10/2026), Rivola tetap pada pendiriannya.

2. Komentar Bos Aprilia

Bos Aprilia, Massimo Rivola, kembali mempertanyakan keputusan terkait insiden tabrakan Marquez.

"Saya telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja dengan pengawas balapan di dunia balap roda empat," jelasnya kepada Sky, dikutip dari GP Blog, Rabu (11/11/2026).

"Ketika terjadi kecelakaan, protokol pengawas balapan akan langsung meninjau siapa di antara kedua pembalap yang memikul tanggung jawab lebih besar," katanya.

"Untuk menilainya, mereka mengajukan satu pertanyaan sederhana: 'Siapa di antara keduanya yang bisa menghindari kontak dengan pihak lain?'. Berdasarkan hal itu, kita mulai menentukan siapa yang bertanggung jawab. Silakan dijawab sendiri," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253299/marco_bezzecchi-3D9x_large.jpg
Marco Bezzecchi Pecahkan Rekor Legenda MotoGP, Cetak 12 Kemenangan di 12 Sirkuit Berbeda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253266/stefan_bradl_memprediksi_marc_marquez_bakal_langsung_pensiun_begitu_juara_dunia_motogp_2026-m3zW_large.jpg
Prediksi Gila Stefan Bradl: Marc Marquez Langsung Pensiun Begitu Juara Dunia MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253173/massimo_rivola_mengakui_kehebatan_marc_marquez_di_motogp_2026-NplR_large.jpg
Bos Aprilia Racing Angkat Topi untuk Marc Marquez, Tegaskan Tetap Incar Gelar Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/38/3253123/marc_marquez_di_ambang_juara_motogp_2026_marcmarquez93-zE4a_large.jpg
Syarat Marc Marquez Juara MotoGP 2026 di Portugal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3253087/marc_marquez-N6oy_large.jpg
Jantung Marc Marquez Nyaris Copot di MotoGP Qatar 2026, Detak Jantung Tembus 190 BPM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/38/3253081/pedro_acosta-oMr9_large.jpg
Beri Jalan untuk Marc Marquez, Pedro Acosta Ungkap Masalah Besar di MotoGP Qatar 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement