Marc Marquez Ditegur Pembalap Tim Rossi usai Tabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Qatar 2026

JAKARTA - Insiden tabrakan antara pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, di MotoGP Qatar 2026 menjadi sorotan. Pembalap asuhan Valentino Rossi pun menegur Marc Marquez atas kejadian itu.

1. Insiden Marquez-Bezzecchi

Marc Marquez dan Marco Bezzecchi terlibat tabrakan di Tikungan 1 pada putaran ke-4 pada Sprint Race di MotoGP Qatar 2026, Sabtu kemarin. Insiden ini menyebabkan Bezzecchi terjatuh dan tersingkir dari balapan.

Usai kejadian itu, Marc Marquez langsung membela diri. Ia mengaku mengambil jalur seperti biasanya. Sementara Marco Bezzecchi memilih untuk tidak banyak berkomentar.

Pembalap tim VR46, Fabio Di Giannantonio, yang berada tepat di belakang keduanya dan nyaris menabrak motor Aprilia yang terjatuh. Pembalap asuhan Valentino Rossi ini melayangkan kritik kepada Marc Marquez terkait tabrakan di Qatar. Saat berada di dalam mobil golf menuju podium, ia menoleh ke arah Marquez.

Marco Bezzecchi mengejar Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Kawan, kamu harus melihat dulu sebelum menutup jalur seperti itu; dia berada di sisi dalam," katanya, dikutip dari GP Blog, Rabu (11/11/2026).

CEO tim Aprilia, Massimo Rivola punya pandangan serupa. Ia menggelengkan kepala dan memberikan tepuk tangan sarkastis saat pengawas balapan (steward) menyatakan insiden tersebut sebagai insiden balap biasa (racing incident).

Bahkan setelah suasana mereda dan pembalapnya berhasil memenangkan balapan utama pada Minggu (8/10/2026), Rivola tetap pada pendiriannya.

2. Komentar Bos Aprilia

Bos Aprilia, Massimo Rivola, kembali mempertanyakan keputusan terkait insiden tabrakan Marquez.

"Saya telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja dengan pengawas balapan di dunia balap roda empat," jelasnya kepada Sky, dikutip dari GP Blog, Rabu (11/11/2026).

"Ketika terjadi kecelakaan, protokol pengawas balapan akan langsung meninjau siapa di antara kedua pembalap yang memikul tanggung jawab lebih besar," katanya.

"Untuk menilainya, mereka mengajukan satu pertanyaan sederhana: 'Siapa di antara keduanya yang bisa menghindari kontak dengan pihak lain?'. Berdasarkan hal itu, kita mulai menentukan siapa yang bertanggung jawab. Silakan dijawab sendiri," tuturnya.