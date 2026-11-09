972 Pebulu Tangkis Muda dari 8 Negara Berebut Gelar Juara di Indonesia Junior International Series 2026

SEBANYAK 972 pebulu tangkis muda dari delapan negara siap bersaing memperebutkan gelar juara dalam MilkLife Indonesia Junior International Series 2026. Turnamen bulu tangkis junior bertaraf internasional ini akan berlangsung di GOR Djarum Jati dan Djarum Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 10-15 November 2026.

MilkLife berkolaborasi dengan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Badminton World Federation (BWF) untuk menggelar kejuaraan tersebut. Delapan negara yang ambil bagian yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, China Taipei, Austria, Prancis, dan Amerika Serikat.

1. Sambut Positif

Badminton Asia Representative yang juga mewakili Ketua Panitia Pelaksana MilkLife Indonesia Junior International Series 2026, Bambang Roedyanto, menyambut positif kembali bergulirnya turnamen tersebut di Indonesia. Pasalnya, kejuaraan junior level International Series ini sempat vakum selama enam tahun.

Menurut Roedyanto, turnamen ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi bagi para pebulutangkis muda. Lebih dari itu, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para atlet untuk menambah pengalaman internasional sekaligus mengumpulkan poin guna memperbaiki peringkat BWF.

"Sebagai turnamen perorangan junior dengan level International Series, kejuaraan ini memiliki peran strategis dalam memberikan pengalaman bertanding di level internasional,” kata Koh Rudy –sapaan akrabnya, dikutip Senin (9/11/2026).

“Selain itu, turnamen ini juga menjadi salah satu jalan menuju kejuaraan yang lebih besar seperti Asia Junior Championships dan World Junior Championships karena para peserta akan mendapatkan poin untuk meningkatkan posisi mereka di ranking BWF,” sambungnya.

2. Berlangsung Ketat

Persaingan diprediksi berlangsung ketat mengingat turnamen ini mempertandingkan empat kelompok usia, yakni U-13, U-15, U-17, dan U-19, baik sektor putra maupun putri. Kehadiran peserta dari berbagai negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi para wakil Indonesia yang ingin mengamankan gelar juara di hadapan publik sendiri.

Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah, Akhmad Khafidz Basri Yusuf, menilai MilkLife Indonesia Junior International Series 2026 menjadi kesempatan penting bagi atlet-atlet muda nasional untuk mengukur hasil pembinaan yang selama ini dijalani. Ia berharap para peserta tidak hanya berorientasi pada gelar juara, tetapi juga mampu mengambil pelajaran dari setiap pertandingan.

“Melalui pertandingan perorangan di empat kategori tersebut, para atlet akan memperoleh kesempatan guna mengukur kemampuan dan mental ketika menghadapi lawan dari berbagai negara. Pada level International Series, pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk meningkatkan kematangan bermain, kemampuan beradaptasi, serta kepercayaan diri dalam menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Setiap pertandingan hendaknya menjadi proses pembelajaran yang memperkaya pengalaman dan memperkuat tekad untuk terus berkembang," ujar Basri Yusuf.

Dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen ini juga datang dari Brand Manager MilkLife, Adrian Tan. Ia mengatakan keterlibatan MilkLife merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia melalui kegiatan positif, termasuk olahraga.

"MilkLife merasa bangga dapat hadir sebagai sponsor Indonesia Junior International Series 2026. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen MilkLife untuk turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia,” kata Adrian.

“Tidak hanya melalui pemenuhan nutrisi, tetapi juga dengan mendukung kegiatan positif agar anak-anak aktif bergerak, berkompetisi secara sehat, dan berani mengejar cita-cita," imbuhnya.

3. Siap Berikan Perlawanan

Kehadiran atlet-atlet dari delapan negara tidak membuat para pebulutangkis muda Indonesia gentar menghadapi MilkLife Indonesia Junior International Series 2026. Sejumlah wakil Merah Putih bahkan telah mempersiapkan diri untuk bersaing dan membidik podium tertinggi.

Salah satunya pemain ganda campuran PB Djarum, Dian Ramadhani Mukti. Bermodalkan gelar juara World Junior Championships 2026, pebulu tangkis asal Meulaboh, Aceh, tersebut mengaku siap menghadapi seluruh lawan yang akan ditemuinya di turnamen ini.

Dian menyadari persaingan tidak akan mudah, terlebih dengan kehadiran sejumlah pemain dari luar negeri. Karena itu, ia telah meningkatkan kebugaran fisik dan mematangkan teknik permainan demi mewujudkan target naik podium.

“Saya harus siap menghadapi siapa pun, meskipun hadirnya rival-rival baik dari dalam dan luar negeri tentu membuat persaingan semakin sulit. Namun, saya sudah menyiapkan berbagai hal termasuk meningkatkan kondisi kebugaran fisik dan mematangkan teknik karena target saya adalah bisa naik podium di kejuaraan ini,” tegas Dian.