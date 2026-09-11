Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Nova Widianto Merasa Tertantang Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |08:10 WIB
Nova Widianto Merasa Tertantang Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia
Nova Widianto merasa ada tantangan tersendiri menjadi pelatih ganda campuran Indonesia (Foto: Instagram/@badminton.ina)
A
A
A

JAKARTA – Nova Widianto mengakui ada rasa tertantang menjadi pelatih ganda campuran Indonesia di Pelatnas PBSI. Ia optimistis sektor yang dulu dikuasainya ini bisa kembali bangkit.

Sebagaimana diketahui, Nova merupakan pelatih anyar di sektor ganda campuran PBSI. Ia didatangkan langsung setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama Asosiasi Badminton Malaysia (BAM).

1. Tantangan

Pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Kini, setelah kembali ke Tanah Air, Nova memiliki PR besar untuk bisa meningkatkan prestasi ganda campuran Indonesia. Namun, ia menilai para pemain ganda campuran Indonesia memiliki talenta yang bagus untuk dikembangkan.

"Ini suatu tantangan. Saya yakin atlet kami banyak yang punya talent bagus untuk ke depannya,” kata Nova, kepada awak media, termasuk Okezone, di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

“Kami harus optimis. Yakin dengan mereka, kalau mereka mau kerja keras, dan saya pun, kami pelatih juga kerja keras, saya rasa bukan yang susah itu," sambung mantan rekan duet Liliyana Natsir itu.

Untuk jangka pendek, Nova berencana melakukan sejumlah penyesuaian terhadap permainan Amri Syahnawi dkk. Ia ingin membuka pola pikir para pemainnya, termasuk dalam hal game plan dan pola permainan.

"Jangka pendek mungkin kalau saya buka pola pikir mereka saja. Jadi saya lihat berapa kali, kan saya juga ketemu mereka,” kata Nova.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/40/3241185/ribuan_talenta_muda_berebut_tempat_di_pb_djarum_lewat_audisi_umum_2026-ASbt_large.jpeg
Mimpi Jadi Pebulu Tangkis Hebat, 1.601 Talenta Muda Berebut Tempat di PB Djarum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/40/3208560/taufik_hidayat_ternyata_pernah_masuk_daftar_pebulu_tangkis_terkaya_di_dunia-O5nI_large.jpeg
Kisah Legenda Indonesia Taufik Hidayat, The Big 4 yang Pernah Masuk Daftar Pebulu Tangkis Terkaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/40/3201425/moh_zaki_ubaidillah_menceritakan_arti_di_balik_selebrasi_dengan_jari_kotak_saat_juara_thailand_masters_2026-0PLw_large.jpg
Zaki Ubaidillah Salting Selebrasinya Dikaitkan dengan Pebulu Tangkis Cantik Tomoka Miyazaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/40/3192270/simak_kisah_ricky_subagja_yang_jatuh_cinta_dengan_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-OuLI_large.jpg
Kisah Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis yang Jatuh Cinta dengan Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement