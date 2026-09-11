Nova Widianto Merasa Tertantang Jadi Pelatih Ganda Campuran Indonesia

JAKARTA – Nova Widianto mengakui ada rasa tertantang menjadi pelatih ganda campuran Indonesia di Pelatnas PBSI. Ia optimistis sektor yang dulu dikuasainya ini bisa kembali bangkit.

Sebagaimana diketahui, Nova merupakan pelatih anyar di sektor ganda campuran PBSI. Ia didatangkan langsung setelah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama Asosiasi Badminton Malaysia (BAM).

1. Tantangan

Kini, setelah kembali ke Tanah Air, Nova memiliki PR besar untuk bisa meningkatkan prestasi ganda campuran Indonesia. Namun, ia menilai para pemain ganda campuran Indonesia memiliki talenta yang bagus untuk dikembangkan.

"Ini suatu tantangan. Saya yakin atlet kami banyak yang punya talent bagus untuk ke depannya,” kata Nova, kepada awak media, termasuk Okezone, di Cipayung, Jakarta, dikutip Jumat (11/9/2026).

“Kami harus optimis. Yakin dengan mereka, kalau mereka mau kerja keras, dan saya pun, kami pelatih juga kerja keras, saya rasa bukan yang susah itu," sambung mantan rekan duet Liliyana Natsir itu.

Untuk jangka pendek, Nova berencana melakukan sejumlah penyesuaian terhadap permainan Amri Syahnawi dkk. Ia ingin membuka pola pikir para pemainnya, termasuk dalam hal game plan dan pola permainan.

"Jangka pendek mungkin kalau saya buka pola pikir mereka saja. Jadi saya lihat berapa kali, kan saya juga ketemu mereka,” kata Nova.