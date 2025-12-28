Kisah Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis yang Jatuh Cinta dengan Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda

Simak kisah Ricky Subagja yang jatuh cinta dengan perempuan cantik berusia 26 tahun lebih muda (Foto: Instagram/@cicaandjani)

KISAH Ricky Subagja menarik untuk diulas. Sebab, legenda bulu tangkis Indonesia ini jatuh cinta dengan perempuan cantik berusia 26 tahun lebih muda!

Ricky Subagja diketahui jadi salah satu pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia sendiri merupakan pemain spesialis sektor ganda.

1. Emas Olimpiade

Beragam prestasi ciamik berhasil diukir Ricky di sepanjang kariernya. Salah satunya diukir pebulu tangkis kelahiran Bandung, 27 Januari 1971 itu kala berduet dengan Rexy Mainaky.

Duet Ricky Subagja/Rexy Mainaky diketahui berhasil menyabet medali emas Olimpiade pada 1996. Selain itu, mereka juga bisa meraih medali emas Asian Games (1994 dan 1998), menjadi juara dunia (1995), dan masih banyak lagi lainnya.

2. Kehidupan Asmara Ricky Subagja

Dengan karier yang tersohor, serba-serbi soal Ricky selalu mencuri perhatian, tak terkecuali soal kisah asmaranya. Ia diketahui pernah menikah dengan mantan perenang nasional, Elsa Manora Nasution. Namun, biduk rumah tangga keduanya kandas pada 2006.

Setelah itu, Ricky kembali naik pelaminan dengan menikahi perempuan cantik bernama Citra. Tetapi, rumah tangga ini harus berakhir juga pada 2016.