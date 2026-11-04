Kisah Romantis Raja Bulu Tangkis Dunia Shi Yu Qi, Putuskan Menikah saat Jalani Pemulihan dan Ajukan Protect Ranking

Kisah Romantis Raja Bulu Tangkis Dunia Shi Yu Qi, Putuskan Menikah saat Jalani Pemulihan dan Ajukan Protect Ranking (Instagram/@shiyuqi.official)

JAKARTA - Kisah romantis raja bulu tangkis dunia Shi Yu Qi yang memutuskan menikah saat menjalani pemulihan cedera hingga mengajukan protected ranking menarik untuk diulas.

1. Shi Yu Qi Menikah

Shi Yu Qi resmi menikah dengan Jiang Dan atau yang juga dikenal sebagai Jiang Dandan. Sang istri merupakan mantan jurnalis televisi. Kini, Jiang Dandan beralih profesi menjadi streamer esports.

Pasangan tersebut menikah di Nantong, Jiangsu, China, pada 1 November 2026.

Melansir laman The Star, Rabu (4/11/2026), pasangan ini dikabarkan bertemu karena memiliki ketertarikan yang sama terhadap dunia gim.

Hubungan mereka mulai diketahui publik pada 2025. Shi Yu Qi dilaporkan melamar Jiang Dandan pada Juli 2026. Mereka kemudian mengumumkan pertunangan pada Oktober 2026.

Shi Yu Qi. (Foto: BWF)

Sang mantan juara dunia ini berniat menjaga acara pernikahannya tetap privat. Namun, foto dan video yang memperlihatkan pasangan pengantin baru itu menyanyikan lagu "Lian Ai ING" dari grup musik Taiwan, Mayday, saat resepsi pernikahan—dengan masih mengenakan busana pengantin—menjadi viral di media sosial.

Di antara para tamu yang hadir terdapat pelatih lama Shi Yu Qi sekaligus mantan juara dunia, Sun Jun. Ia datang bersama istrinya serta mantan pemain nasional Lei Lanxi.

2. Protected Ranking

Shi Yu Qi dijuluki sebagai raja bulu tangkis dunia karena konsisten memuncaki peringkat BWF. Namun, ia lengser dari posisi puncak pada Agustus 2026.

Ia mengalami cedera bahu dan punggung sehingga mundur dari sejumlah turnamen, termasuk Arctic Open, Denmark Open, dan French Open.