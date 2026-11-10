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Alwi Farhan Bangkit dan Juara Kumamoto Masters 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |10:50 WIB
Alwi Farhan Bangkit dan Juara Kumamoto Masters 2026?
Alwi Farhan wajib bangkit di Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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PEBULU tangkis Indonesia, Alwi Farhan, akan bangkit dan juara Kumamoto Masters 2026? Kumamoto Masters 2026 akan dilangsungkan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang pada 10-15 November 2026.

Ajang level Super 500 ini bisa menjadi momentum Alwi Farhan bangkit dan meraih gelar individu ketiganya tahun ini. Sepanjang 2026, Alwi Farhan memenangkan gelar Indonesia Masters 2026 dan Australia Open 2026.

Alwi Farhan wajib bangkit di Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Alwi Farhan wajib bangkit di Kumamoto Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Kemudian di nomor beregu, Alwi Farhan membantu tim beregu bulu tangkis putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026. Sementara di nomor individu, pebulu tangkis 21 tahun ini memenangkan medali perunggu.

1. Performa Menurun Setelah Asian Games 2026

Setelah tampil impresif di Asian Games 2026, performa Alwi Farhan cenderung menurun. Terbaru di Korea Open 2026, langkah Alwi Farhan terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan wakil Taiwan Wang Po-wei.

Karena itu, demi menaikkan ranking dunia dan membuka peluang tampil di BWF World Tour Finals 2026, Alwi Farhan wajib bangkit di Kumamoto Masters 2026.

2. Daftar Lawan di Kumamoto Masters 2026

Di babak 32 besar, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis non-unggulan asal Taiwan, Lin Chun-yi. Jika lolos ke 16 besar, Alwi Farhan kemungkinan bersua wakil Jepang, Kenta Nishimoto.

 

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