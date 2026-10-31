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Penyebab Poin Ranking Ratu Bulu Tangkis Dunia An Se-young Tak Bertambah meski 2 Kali Juara di Eropa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |03:34 WIB
Penyebab Poin Ranking Ratu Bulu Tangkis Dunia An Se-young Tak Bertambah meski 2 Kali Juara di Eropa
Simak penyebab poin ranking ratu bulu tangkis dunia An Se-young tak bertambah meski dua kali juara di Eropa (Foto: Instagram/@a_sy_2225)
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PENYEBAB poin ranking ratu bulu tangkis dunia An Se-young tak bertambah sudah diketahui. Padahal, ia sanggup meraih dua gelar juara di turnamen Eropa.

Kehebatan An Se-young berlanjut di 2026. Secara beruntun, pebulu tangkis asal Korea Selatan itu menjuarai turnamen berlevel Super 750 yakni Denmark Open dan French Open.

An Se-young beraksi di Indonesia Open 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Bobot poin dari kedua turnamen itu adalah 11 ribu untuk sang pemenang di nomor tunggal. Itu artinya, An Se-young mendapatkan tambahan 22 ribu poin dari Denmark Open 2026 dan French Open 2026.

1. Tidak Bertambah sejak 6 Oktober 2026

Namun, dalam pengumuman ranking BWF terbaru per 27 Oktober 2026, koleksi poin An Se-young tidak bertambah sama sekali. Ia tetap mengumpulkan 122.287 poin!

Bahkan, capaian poin An Se-young itu tidak bertambah atau berkurang sejak 6 Oktober 2026. Itu artinya, hampir sebulan penuh tidak ada pergerakan di koleksi angkanya.

An Se-young diketahui terakhir kali mendapat kenaikan poin setelah juara Asian Games 2026 di nomor individu atau perorangan. Itu pun, angkanya hanya 1.000 dibandingkan pekan sebelumnya meski peraih medali emas ajang tersebut normalnya mendapat 12 ribu poin.

 

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