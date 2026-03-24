Kisah Legenda Indonesia Taufik Hidayat, The Big 4 yang Pernah Masuk Daftar Pebulu Tangkis Terkaya Dunia

KISAH legenda Indonesia Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Sebab, anggota The Big 4 itu pernah masuk daftar pebulu tangkis terkaya dunia.

Taufik Hidayat merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia. Beragam gelar pernah diraih pria yang kini menjabat sebagai Wamenpora RI sekaligus Wakil Ketua Umum PBSI itu.

1. The Big 4

Tentu saja prestasi puncaknya adalah meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004. Selain itu, Taufik juga pernah menjadi tunggal putra nomor 1 dunia di usia yang relatif muda yakni 19 tahun pada 2000.

Berkat prestasi itu, Taufik masuk dalam The Big 4 di tunggal putra pada dekade 2000-an. Selain dirinya, ada pula Lin Dan, Lee Chong Wei, dan Peter Gade.

Selain koleksi piala, medali, dan juga status legendaris, prestasi itu mempertebal kocek Taufik. Betapa tidak, lelaki kelahiran Bandung itu masuk dalam daftar pebulu tangkis terkaya dunia!

Laman TheRichest menaruh Taufik sebagai pebulu tangkis terkaya nomor empat di dunia pada 2019. Total hartanya ditaksir mencapai USD7,5 juta (setara Rp126,7 miliar)!