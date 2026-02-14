Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Zaki Ubaidillah Salting Selebrasinya Dikaitkan dengan Pebulu Tangkis Cantik Tomoka Miyazaki

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |02:14 WIB
Zaki Ubaidillah <i>Salting</i> Selebrasinya Dikaitkan dengan Pebulu Tangkis Cantik Tomoka Miyazaki
Moh Zaki Ubaidillah menceritakan arti di balik selebrasi dengan jari kotak saat juara Thailand Masters 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)
A
A
A

JAKARTA – Moh Zaki Ubaidillah menceritakan arti di balik selebrasi dengan jari kotak saat juara Thailand Masters 2026. Ia mengaku gaya itu terinspirasi dari rekannya Alwi Farhan.

Ubed –sapaan akrabnya- berhasil menjadi juara Thailand Masters 2026 usai mengalahkan wakil tuan rumah Panitchaphon Teeraratsakul di partai final. Itu jadi gelar Super 300 pertama buatnya.

1. Curi Perhatian

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Saat selebrasi, Ubed mencuri perhatian dengan gaya jari kotak yang mirip dengan seseorang yang hendak memotret. Ternyata, cara perayaan yang sama cukup identik dengan Tomoka Miyazaki!

Ubed membantah jika selebrasinya tersebut terinspirasi dari pebulu tangkis cantik asal Jepang itu. Ia mengakui hanya mengikuti Alwi.

"Enggak (gayanya terinspirasi dari Miyazaki)," kata Ubed saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

"Selebrasi yang begini? Saya mengikuti (Alwi) saja. Masa larinya ke sana (Miyazaki), dia kan sudah lama bikinnya," imbuh pria asal Jawa Timur itu.

 

Halaman:
1 2
