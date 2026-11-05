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Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Anthony Ginting dan Ni Kadek Dhinda Melaju, Isyana/Rinjani Tersingkir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |18:02 WIB
Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Anthony Ginting dan Ni Kadek Dhinda Melaju, Isyana/Rinjani Tersingkir
Simak hasil 16 besar Korea Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia (Foto: X/@INABadminton)
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YEOSU – Hasil 16 besar Korea Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Anthony Sinisuka Ginting dan Ni Kadek Dhinda Amartya berhasil melaju ke perempatfinal, sementara Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas.

Bermain di Jinnam Stadium, Yeosu, Kamis (5/11/2026) sore WIB, Anthony Ginting menang 21-15 dan 21-16 atas Ng Ka Long Angus. Sementara, Ni Kadek Dhinda menang atas rekan senegara Thalita R Wiryawan, 21-15, 17-21, dan 21-13.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

Ginting langsung unjuk kualitas dengan mengalahkan Angus dalam gim pertama dengan poin 21-15. Performa gemilangnya berlanjut di gim kedua, dia menang dengan catatan poin 21-16.

Dalam laga lainnya Isyana/Rinjani berhadapan dengan wakil Jepang Rui Hirokami/Sayaka Hobara. Duel antara kedua pasangan berlangsung dalam tiga gim.

Dalam gim pertama, Isyana/Rinjani harus mengakui ketangguhan lawan dengan poin 15-21. Mereka mampu bangkit dengan mengatasi Hirokami/Hobara dengan poin 21-17 di gim kedua.

Untuk menentukan pemenang, berlanjut ke gim ketiga. Hirokami/Hobara mencatatkan hasil manis karena mengalahkan Isyana/Rinjani dengan poin 21-15.

Sementara itu, Dhinda berjumpa rekan senegaranya Thalita R Wiryawan. Keduanya bermain cukup ketata dalam tiga tim untuk menentukan pemenang.

 

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