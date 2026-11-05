Thalita Ramadhani Wiryawan vs Ni Kadek Dhinda di 16 Besar Korea Open 2026, Siapa Menang?

DUEL saudara tercipta di 16 besar Korea Open 2026 yang mempertemukan dua tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan melawan Ni Kadek Dhinda. Duel ini tersaji di Jinnam Stadium, Yeosu, pada Kamis (5/11/2026) sekira pukul 15.40 WIB

Secara rekor pertemuan, Thalita Ramadhani unggul atas Ni Kadek Dhinda. Dari dua pertemuan, Thalita selalu menang. Apakah ini tanda Thalita akan memenangkan duel sore ini?

Thalita Ramadhani Wiryawan lolos ke 16 besar Korea Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Susah Payah Lawan Wakil Malaysia di 32 Besar

Thalita Ramadhani Wiryawan lolos ke babak 16 besar Korea Open 2026 setelah mengalahkan wakil Malaysia, Wong Ling Ching dengan skor 21-17, 21-23, dan 22-20. Thalita mengatakan bahagia dapat melaju ke 16 besar Korea Open 2026.

Kemenangan itu pun buah kerja keras dalam latihan dan tidak pernah meremehkan lawan. "Alhamdulillah pertandingan berjalan dengan lancar dan tanpa cedera," kata Thalita dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Kamis (5/11/2026).

Ia mengakui tidak mudah mengalahkan Wong Ling Ching karena sang lawan tampil cukup apik. Beruntung, hasil akhir berpihak kepadanya.

"Di gim kedua sudah unggul 20-18, tapi malah menyia-nyiakan situasi dan akhirnya ketikung. Di gim ketiga terjadi lagi malah lawan sempat match point tapi pelatih mengingatkan belum selesai jadi saya terus coba, saya lebih sabar dan akhirnya bisa meraih empat poin beruntun," katanya.