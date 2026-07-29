Hasil Taipei Open 2026: Anthony Ginting Kandas di Tangan Wakil Tuan Rumah

Anthony Sinisuka Ginting harus kandas di babak pertama Taipei Open 2026 Super 300 (Foto: X/@INABadminton)

TAIPEI – Anthony Sinisuka Ginting harus kandas di babak pertama Taipei Open 2026 Super 300. Tunggal putra Indonesia itu kalah dari Lin Chun-Yi dengan poin 17-21 dan 19-21.

Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, Rabu (29/7/2026) sore WIB, Anthony Ginting berusaha tampil dengan performa terbaiknya melawan Lin dalam gim pertama. Lin pun memberikan perlawanan ketat sehingga jalannya laga berjalan ketat.

Pola permainan Lin memang menyulitkan Ginting. Kondisi itu membuat Ginting sementara waktu tertinggal dari Lin dengan poin 8-13.

Dalam gim pertama, Ginting harus mengakui ketangguhan Lin. Hal tersebut dikarenakan ia takluk dengan catatan poin 21-17.