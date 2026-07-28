Hasil Taipei Open 2026: Ni Kadek Dhinda Amartya Melaju ke Babak Utama!

TAIPEI CITY – Tunggal putri Indonesia, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, sukses mengamankan tiket menuju babak utama ajang bulu tangkis Taipei Open 2026. Kepastian tersebut diraih setelah pebulu tangkis muda pelatnas ini menyapu bersih dua pertandingan babak kualifikasi yang dihelat di Taipei Arena, Taipei City, Taiwan, pada Selasa (28/7/2026).

Pada laga kualifikasi fase awal, Dhinda langsung dipertemukan dengan wakil tangguh asal Taiwan, Lee Yu-Hsuan. Tampil di lapangan dengan penuh rasa percaya diri, tunggal putri Indonesia itu berhasil mendikte jalannya permainan sejak awal gim pembuka.

Kerja keras yang ditunjukkan membuahkan hasil optimal ketika Dhinda sukses meredam perlawanan Lee di gim pertama. Lewat penampilan konsisten, ia menutup paruh awal laga dengan keunggulan meyakinkan lewat skor 21-14.

Dominasi pebulu tangkis muda tersebut semakin tak terbendung ketika memasuki jalannya gim kedua. Tanpa memberikan banyak ruang bagi lawan, Dhinda mengunci kemenangan telak dengan selisih skor mencolok 21-5.

Ni Kadek Dhinda. pbsi

1. Duel Ketat di Final Kualifikasi

Langkah gemilang Dhinda berlanjut ke partai final kualifikasi dengan tantangan berat menghadapi wakil asal Malaysia, Kisona Salvaduray. Menghadapi pebulu tangkis berpengalaman tersebut, Dhinda menampilkan permainan yang sangat tenang dan terukur pada gim pertama.

Ketenangan dan variasi pukulan yang cermat membuat pengumpulan poin berjalan lancar bagi wakil Indonesia. Hasilnya, gim pertama berhasil diamankan sepenuhnya dengan kemenangan meyakinkan 21-10 atas Kisona.