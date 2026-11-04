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HOME SPORTS MOTOGP

Kalah Saing, Hakim Danish Akui Motor Veda Ega Pratama Lebih Unggul di Moto3 Malaysia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |19:46 WIB
Kalah Saing, Hakim Danish Akui Motor Veda Ega Pratama Lebih Unggul di Moto3 Malaysia 2026
Hakim Danish (13) dengan jujur mengakui motor yang dikemudikan Veda Ega Pratama (9) jauh lebih unggul (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
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SELANGOR – Hakim Danish mengakui dengan jujur kalah saing dari Veda Ega Pratama di Moto3 Malaysia 2026. Bahkan, menurutnya motor Honda milik pembalap asal Indonesia itu punya keunggulan di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Seri ke-19 Moto3 2026 itu digelar Minggu 1 November siang WIB. Danish, yang memulai balapan dari posisi tiga, berharap bisa setidaknya meraih podium saat bendera finis berkibar.

1. Finis Keempat

Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)
Veda Ega Pratama posisi 2 di Moto3 Malaysia 2026 (Instagram/@honda_team_asia)

Sayangnya, persaingan sengit terjadi terutama di lima lap terakhir dari total 15 yang digelar. Danish pun harus puas finis di posisi empat, setelah kalah saing dengan Alvaro Carpe, Veda Ega, dan Maximo Quiles.

Sebetulnya, Danish punya kans untuk minimal finis ketiga di belakang Veda Ega. Tapi, ia mengaku melakukan kesalahan di tikungan terakhir pada final lap saat hendak menyalip Carpe.

Walau gagal, Danish mengaku puas dengan hasil balapan. Pria asal Malaysia tersebut merasa sudah mengerahkan kemampuan terbaik demi menggapai impian naik podium di negara sendiri.

“Tentu saja, saya ingin naik podium tetapi gagal. Saya sudah melakukan yang terbaik tapi mengerem terlalu terlambat di tikungan terakhir. Secara umum, saya senang dengan hasilnya karena saya sudah mengerahkan yang terbaik di sepanjang balapan,” kata Danish, dikutip dari The Star, Rabu (4/11/2026).

 

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