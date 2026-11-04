Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Profil Hiroshi Aoyama, Mentor Veda Ega Pratama yang Pernah Jadi Tandem Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |15:15 WIB
Profil Hiroshi Aoyama, Mentor Veda Ega Pratama yang Pernah Jadi Tandem Marc Marquez
Simak profil Hiroshi Aoyama (tengah) yang jadi mentor Veda Ega Pratama (9) di Moto3 (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
A
A
A

PROFIL Hiroshi Aoyama menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah mentor bagi Veda Ega Pratama di ajang balap motor grand prix.

Performa ciamik ditunjukkan Veda Ega Pratama pada ajang Moto3 2026. Di musim debutnya itu, ia berhasil mencatatkan dua podium hingga seri ke-19.

1. Pembina Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama mendengarkan arahan Hiroshi Aoyama (Foto: Instagram/@honda_team_asia)
Veda Ega Pratama mendengarkan arahan Hiroshi Aoyama (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

Veda Ega Pratama kini duduk di urutan tujuh klasemen Moto3 2026 dengan raihan 131 poin. Ia mengungguli capaian Ai Ogura di musim debutnya di ajang balap motor grand prix.

Kiprah Veda Ega itu tidak terlepas dari polesan Hiroshi Aoyama. Pria asal Jepang itulah yang mempromosikannya ke ajang balap grand prix sekaligus berperan sebagai Kepala Tim Honda Team Asia.

2. Profil Hiroshi Aoyama

Lalu, seperti apa profil Hiroshi Aoyama? Pria kelahiran Ichihara, Chiba, Jepang, pada 25 Oktober 1981 itu juga pernah menjadi seorang pembalap motor!

Karier balapnya dimulai dari kejuaraan nasional di Jepang. Pada 2003, ia sukses menjadi juara di kelas 250cc. Sebagai hadiah, Aoyama diberikan wildcard untuk mentas di seri Jepang yang dihelat di Sirkuit Suzuka.

Pekan balapan MotoGP Jepang 2003 sendiri diingat sebagai insiden tewasnya Daijiro Kato. Tapi, Aoyama menunjukkan bakat besarnya dengan berhasil finis kedua pada kelas 250cc meski hanya bermodal wildcard.

Aoyama baru benar-benar tampil di kelas 250cc secara penuh pada musim 2004. Ia finis keenam di musim debutnya tersebut. Semusim berselang, posisi empat berhasil direbut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/38/3251992/hakim_danish-B09N_large.jpg
Penyebab Hakim Danish Kesulitan Salip Veda Ega Pratama di Moto3 Malaysia 2026 meski KTM lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/38/3251903/veda_ega_pratama_berhasil_menjalani_musim_debut_yang_impresif_di_moto3_2026-hMyB_large.jpg
Sabet 2 Podium di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Lampaui Musim Debut Ai Ogura!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/38/3251862/veda_ega_pratama_bersama_hakim_danish-xaJd_large.jpg
Kena Mental Gara-Gara Kejar Veda Ega Pratama, Hakim Danish Diminta Legenda Malaysia Fokus Balapan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/38/3251769/veda_ega_pratama_siap_bersinar_di_moto3_qatar_2026_veda54-4K0R_large.jpg
Finis Kedua di Malaysia, Veda Ega Pratama Juara Moto3 Qatar 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251692/veda_ega_pratama-dGTI_large.jpg
Kisah Kocak Veda Ega Pratama, Bawa Walang Goreng Khas Gunungkidul saat Naik Podium Moto3 Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/38/3251702/veda_ega_pratama-xMli_large.jpg
Berapa Kali Pembalap Muda Veda Ega Pratama Raih Podium di Moto3 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement