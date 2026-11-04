Profil Hiroshi Aoyama, Mentor Veda Ega Pratama yang Pernah Jadi Tandem Marc Marquez

Simak profil Hiroshi Aoyama (tengah) yang jadi mentor Veda Ega Pratama (9) di Moto3 (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

PROFIL Hiroshi Aoyama menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah mentor bagi Veda Ega Pratama di ajang balap motor grand prix.

Performa ciamik ditunjukkan Veda Ega Pratama pada ajang Moto3 2026. Di musim debutnya itu, ia berhasil mencatatkan dua podium hingga seri ke-19.

1. Pembina Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama mendengarkan arahan Hiroshi Aoyama (Foto: Instagram/@honda_team_asia)

Veda Ega Pratama kini duduk di urutan tujuh klasemen Moto3 2026 dengan raihan 131 poin. Ia mengungguli capaian Ai Ogura di musim debutnya di ajang balap motor grand prix.

Kiprah Veda Ega itu tidak terlepas dari polesan Hiroshi Aoyama. Pria asal Jepang itulah yang mempromosikannya ke ajang balap grand prix sekaligus berperan sebagai Kepala Tim Honda Team Asia.

2. Profil Hiroshi Aoyama

Lalu, seperti apa profil Hiroshi Aoyama? Pria kelahiran Ichihara, Chiba, Jepang, pada 25 Oktober 1981 itu juga pernah menjadi seorang pembalap motor!

Karier balapnya dimulai dari kejuaraan nasional di Jepang. Pada 2003, ia sukses menjadi juara di kelas 250cc. Sebagai hadiah, Aoyama diberikan wildcard untuk mentas di seri Jepang yang dihelat di Sirkuit Suzuka.

Pekan balapan MotoGP Jepang 2003 sendiri diingat sebagai insiden tewasnya Daijiro Kato. Tapi, Aoyama menunjukkan bakat besarnya dengan berhasil finis kedua pada kelas 250cc meski hanya bermodal wildcard.

Aoyama baru benar-benar tampil di kelas 250cc secara penuh pada musim 2004. Ia finis keenam di musim debutnya tersebut. Semusim berselang, posisi empat berhasil direbut.