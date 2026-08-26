6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Jadi Lawan Terberat Jonatan Christie, Nomor 1 Jagoan Prancis

6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Jadi Lawan Terberat Jonatan Christie, Nomor 1 Jagoan Prancis (Dok PBSI)

JAKARTA - Sejumlah pebulu tangkis top dunia yang jadi lawan terberat Jonatan Christie menarik diulas. Jonatan Christie kini baru saja menduduki peringkat 1 BWF.

Pencapaian manis pebulu tangkis berusia 28 tahun itu tak diraih begitu saja. Konsistensinya membawa Jonatan Christie terus bersaing di jajaran pebulu tangkis tunggal putra top dunia hingga kini menempati peringkat 1.

Dalam perjalanannya, banyak pebulu tangkis top dunia yang menjadi lawan berat bagi Jonatan Christie. Berikut ulasannya, sebagaimana dirangkum Okezone, Rabu (26/8/2026):

6. Shi Yu Qi

Shi Yu Qi merupakan salah satu pebulu tangkis dunia yang menjadi rival berat Jonatan Christie. Keduanya kerap kali bertemu dalam turnamen bergengsi.

Shi Yu Qi. (Foto: BWF)

Berdasarkan data dari BWF, keduanya telah 17 kali bertemu. Dari jumlah pertemuan itu, Jonatan Christie masih lebih unggul dibandingkan rivalnya yang berkebangsaan China tersebut.

Jonatan Christie tercatat 10 kali menang melawan Shi Yu Qi. Selain itu, rivalitas keduanya juga memuncak setelah Jonatan Christie berhasil mengambil alih posisi nomor 1 BWF usai Kejuaraan Dunia 2026. Sementara peringkat Shi Yu Qi kini melorot ke posisi 6 BWF.

5. Chou Tien Chen

Chou Tien Chen termasuk rival berat bagi Jonatan Christie. Pebulu tangkis asal China Taipei yang kini menempati peringkat 4 dunia itu kerap menyulitkan Jonatan Christie.

Total, pebulu tangkis andalan Indonesia itu telah 17 kali bertemu berdasarkan catatan BWF. Dari jumlah rekor pertemuan itu, Jonatan Christie masih lebih unggul dibandingkan rivalnya itu.

Jonatan Christie menang 9 kali melawan Chou Tien Chen dan kalah 8 kali.