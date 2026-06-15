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Penyebab Anthony Ginting dan Moh Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |14:59 WIB
Penyebab Anthony Ginting dan Moh Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026
Anthony Ginting absen di Macau Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
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ANTHONY Ginting dan Moh Zaki Ubaidillah mundur dari Macau Open 2026 yang berlangsung pada 16-21 Juni 2026. Kepala Pelatih Tunggal Putra Utama PP PBSI, Indra Wijaya, menjelaskan Anthony Sinisuka Ginting dan Moh Zaki Ubaidillah batal tampil di Macau Open 2026 karena cedera dan sakit.

Sebelumnya di Australia Open 2026 yang bergulir pekan lalu, Anthony Ginting ambil bagian. Sayangnya di babak pertama, Anthony Ginting kalah 15-21 dan 15-21 dari wakil China, Dong Tianyao.

Anthony Ginting absen di Macau Open 2026. (Foto: PBSI)
Anthony Ginting absen di Macau Open 2026. (Foto: PBSI)

“Ginting mengalami insiden terpeleset saat bertanding di Australia Open pekan lalu. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisinya bersama tim fisioterapis, kami memutuskan untuk menarik Ginting dari Macau Open agar proses pemulihannya bisa lebih maksimal,” ujar kata Indra dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Senin (15/6/2026).

1. Ubed Alami Demam

Sementara Ubed -sapaan akrab Moh Zaki Ubaidillah- selaku runner-up SEA Games 2025 nomor tunggal putra ini mengalami demam. Karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, Ubed absen di Macau Open 2026.

“Untuk Ubed, kondisinya kurang memungkinkan untuk bertanding karena sedang terserang flu yang menyebabkan demam. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya, kami memutuskan untuk tidak memaksakan dia tampil di Macau Open dan memberikan waktu untuk pemulihan terlebih dahulu,” lanjut Indra.

2. Indonesia Turunkan 3 Tunggal Putra di Macau Open 2026

Indonesia menurunkan tiga tunggal putra di Macau Open 2026. Mereka ialah Prahdiska Bagas Shujiwo, Muhammad Yusuf dan Richie Duta Richardo.

 

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