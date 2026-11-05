Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Alwi Farhan Tersingkir Secara Dramatis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:31 WIB
Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Alwi Farhan Tersingkir Secara Dramatis
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
A
A
A

YEOSU – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus menyudahi langkahnya di babak 16 besar Korea Open 2026. Kepastian itu didapat usai dirinya tak mampu meredam kebangkitan wakil Taiwan, Wang Po-Wei, lewat pertarungan ketat tiga gim 21-17, 23-25, dan 15-21.

Keduanya berhadapan pada babak 16 besar Korea Open 2026. Laga sengit tersebut berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Kamis (5/11/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan tampil percaya diri melawan Wang sejak awal gim pertama. Pemain muda Indonesia ini sempat memimpin perolehan angka atas Wang dengan skor 13-12.

Alwi pun terus berusaha memperlebar keunggulan atas Wang. Hingga mendekati poin kritis, ia masih mempertahankan keunggulan dengan perolehan skor 18-17.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)
Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Alwi menutup gim pertama dengan hasil manis. Ia sukses mengamankan kemenangan atas Wang dengan keunggulan poin 21-17.

Memasuki gim kedua, Wang tampil lebih agresif demi membalas kekalahannya. Pemain asal Taiwan tersebut sempat memimpin 8-5 atas Alwi Farhan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/40/3252059//tunggal_putra_china_shi_yu_qi-Y5gU_large.jpg
Kisah Romantis Raja Bulu Tangkis Dunia Shi Yu Qi, Putuskan Menikah saat Jalani Pemulihan dan Ajukan Protect Ranking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/40/3252044//an_se_young-PCFW_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Rela Tahan Sakit demi Juarai Korea Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/40/3251722//superliga_junior_2026-z9vU_large.jpeg
Delapan Negara Ambil Bagian, Superliga Junior 2026 Diikuti 707 Atlet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/40/3251240//jonatan_christie-0Q9z_large.jpg
Hasil Hylo Open 2026 Semalam: Jonatan Christie Tembus Semifinal, Febriana/Amallia Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/40/3250827//dejan_ferdinansyah_bersama_felisha_alberta-BH5y_large.jpg
Komentar Dejan/Felisha Usai Susah Payah Lolos 16 Besar Hylo Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/40/3250814//febriana_dwipuji_bersama_meilysa_trias-EgOn_large.jpg
Lolos 16 Besar Hylo Open 2026, Febriana/Meilysa Yakin Bisa Melaju Lebih Jauh Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement