Hasil 16 Besar Korea Open 2026: Alwi Farhan Tersingkir Secara Dramatis

YEOSU – Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus menyudahi langkahnya di babak 16 besar Korea Open 2026. Kepastian itu didapat usai dirinya tak mampu meredam kebangkitan wakil Taiwan, Wang Po-Wei, lewat pertarungan ketat tiga gim 21-17, 23-25, dan 15-21.

Keduanya berhadapan pada babak 16 besar Korea Open 2026. Laga sengit tersebut berlangsung di Jinnam Stadium, Yeosu, Kamis (5/11/2026) pagi WIB.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan tampil percaya diri melawan Wang sejak awal gim pertama. Pemain muda Indonesia ini sempat memimpin perolehan angka atas Wang dengan skor 13-12.

Alwi pun terus berusaha memperlebar keunggulan atas Wang. Hingga mendekati poin kritis, ia masih mempertahankan keunggulan dengan perolehan skor 18-17.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Alwi menutup gim pertama dengan hasil manis. Ia sukses mengamankan kemenangan atas Wang dengan keunggulan poin 21-17.

Memasuki gim kedua, Wang tampil lebih agresif demi membalas kekalahannya. Pemain asal Taiwan tersebut sempat memimpin 8-5 atas Alwi Farhan.