Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Kirim Pesan ke Marc Marquez: Perburuan Gelar MotoGP 2026 Belum Berakhir!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |10:23 WIB
Jorge Martin Kirim Pesan ke Marc Marquez: Perburuan Gelar MotoGP 2026 Belum Berakhir!
Duel Jorge Martin vs Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menegaskan tekad kuatnya untuk tidak menyerah begitu saja dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 melawan Marc Marquez. Martin menyatakan akan terus berjuang di sisa musim ini meski berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Jorge Martin saat ini menghadapi ujian berat menjelang rangkaian MotoGP Malaysia 2026 yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut dirundung ancaman absen akibat proses pemulihan cedera serius pada pergelangan tangannya.

1. Tekad Baja

Pembalap berjuluk Martinator itu mengalami patah pergelangan tangan kanan usai mengalami insiden kecelakaan dalam sesi balapan sprint di Sirkuit Phillip Island, Australia, akhir pekan lalu. Sialnya, kegagalan mendulang poin di seri tersebut bertepatan dengan kemenangan Marc Marquez di sesi sprint race yang langsung merebut puncak klasemen.

Untungnya, jarak poin di klasemen sementara tidak terlampau jauh karena balapan utama di Australia terpaksa dibatalkan akibat cuaca buruk. Saat ini, Martin tertinggal 10 angka dari Marquez yang memimpin dengan koleksi 365 poin, sehingga GP Malaysia menjadi momen krusial untuk menjaga asa.

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Berdasarkan laporan Crash, Martin telah mendapatkan lampu hijau dari tim medis untuk turun pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Malaysia 2026. Meski demikian, partisipasinya di sisa akhir pekan ini masih akan bergantung pada evaluasi lanjutan pasca-latihan.

"Saya akan tetap berkendara meskipun pergelangan tanganku patah. Saya baik-baik saja. Kondisi saya bisa jauh lebih buruk setelah kecelakaan itu," kata Martin dilansir dari Crash, Jumat (30/10/2026).

"Saya merasa bersyukur bisa berada di sini, bisa mencoba lagi setelah hanya lima hari sejak tulang radius saya patah. Tentu saja, dinyatakan fit adalah langkah pertama. Kemudian, berlatih adalah langkah yang lebih besar, jadi setelah berlatih saya akan memutuskan untuk melanjutkan atau tidak selama akhir pekan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/38/3251036/marc_marquez-8YI3_large.jpg
Jadwal MotoGP Malaysia 2026 Hari Ini: Sepang Diprediksi Hujan, Marc Marquez Bakal Menggila?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/38/3250898/simak_jadwal_motogp_2026_hari_ini_di_sirkuit_internasional_sepang-q7Uc_large.jpg
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Malaysia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/38/3250897/maverick_vinales_mengaku_terpaksa_balapan_demi_gajinya_tidak_dipotong_oleh_ktm-TgdB_large.jpg
Curhat Sedih Maverick Vinales: Tidak Gajian jika Lewatkan 3 Balapan MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/38/3250894/jorge_martin_bisa_sedikit_bernapas_lega_setelah_tim_medis_menyatakan_dirinya_lolos_untuk_balapan_di_motogp_malaysia_2026-Pfa2_large.jpg
Jorge Martin Masih Bisa Absen meski Diizinkan Balapan di MotoGP Malaysia 2026, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/38/3250892/marc_marquez_memberi_kode_mungkin_tiga_tahun_lagi_sudah_pensiun_dari_motogp-C6jG_large.jpg
Marc Marquez Beri Kode soal Pensiun dari MotoGP: Mungkin 3 Tahun Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/38/3250995/berikut_dua_pembalap_top_yang_comeback_di_motogp_malaysia_2026-tTp4_large.jpg
2 Pembalap Top yang Comeback di MotoGP Malaysia 2026, Nomor 1 Calon Juara Dunia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement