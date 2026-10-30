Jorge Martin Kirim Pesan ke Marc Marquez: Perburuan Gelar MotoGP 2026 Belum Berakhir!

KUALA LUMPUR – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, menegaskan tekad kuatnya untuk tidak menyerah begitu saja dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 melawan Marc Marquez. Martin menyatakan akan terus berjuang di sisa musim ini meski berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Jorge Martin saat ini menghadapi ujian berat menjelang rangkaian MotoGP Malaysia 2026 yang berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2026. Pembalap asal Spanyol tersebut dirundung ancaman absen akibat proses pemulihan cedera serius pada pergelangan tangannya.

1. Tekad Baja

Pembalap berjuluk Martinator itu mengalami patah pergelangan tangan kanan usai mengalami insiden kecelakaan dalam sesi balapan sprint di Sirkuit Phillip Island, Australia, akhir pekan lalu. Sialnya, kegagalan mendulang poin di seri tersebut bertepatan dengan kemenangan Marc Marquez di sesi sprint race yang langsung merebut puncak klasemen.

Untungnya, jarak poin di klasemen sementara tidak terlampau jauh karena balapan utama di Australia terpaksa dibatalkan akibat cuaca buruk. Saat ini, Martin tertinggal 10 angka dari Marquez yang memimpin dengan koleksi 365 poin, sehingga GP Malaysia menjadi momen krusial untuk menjaga asa.

Jorge Martin memimpin Marc Marquez di MotoGP Jepang 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Berdasarkan laporan Crash, Martin telah mendapatkan lampu hijau dari tim medis untuk turun pada sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Malaysia 2026. Meski demikian, partisipasinya di sisa akhir pekan ini masih akan bergantung pada evaluasi lanjutan pasca-latihan.

"Saya akan tetap berkendara meskipun pergelangan tanganku patah. Saya baik-baik saja. Kondisi saya bisa jauh lebih buruk setelah kecelakaan itu," kata Martin dilansir dari Crash, Jumat (30/10/2026).

"Saya merasa bersyukur bisa berada di sini, bisa mencoba lagi setelah hanya lima hari sejak tulang radius saya patah. Tentu saja, dinyatakan fit adalah langkah pertama. Kemudian, berlatih adalah langkah yang lebih besar, jadi setelah berlatih saya akan memutuskan untuk melanjutkan atau tidak selama akhir pekan," tambahnya.