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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Merasa Letih dan Hampa Usai Mati-matian Kejar Podium di MotoGP Qatar 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |12:10 WIB
Marc Marquez Merasa Letih dan Hampa Usai Mati-matian Kejar Podium di MotoGP Qatar 2026
Marc Marquez mengaku merasa hampa dan letih usai mati-matian mengejar posisi dua di MotoGP Qatar 2026 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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LOSAIL – Marc Marquez mengaku merasa hampa dan letih usai mati-matian mengejar posisi dua di MotoGP Qatar 2026. Tapi, strategi itu wajib dilakukannya demi mengejar gelar juara dunia.

Seri ke-20 MotoGP 2026 itu rampung digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November malam WIB. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang, diikuti Marquez dan Raul Fernandez.

1. Berjuang Keras

Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez vs Marco Bezzecchi di Sprint Race MotoGP Qatar 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez harus berjuang keras sejak disalip Fernandez selepas start. Ia sempat terlibat duel sengit dengan Pedro Acosta untuk posisi tiga, hingga lap keenam dari 22 yang dilombakan.

Mulai lap ketujuh hingga 21, Marquez bekerja keras mengejar selisih dengan Fernandez. Sampai akhirnya, pembalap Ducati Lenovo itu naik ke posisi dua di putaran terakhir!

Kendati gagal menang, Marquez tetap melihatnya dari sisi positif. Ia cukup puas menjadi pembalap dengan raihan poin terbanyak akhir pekan lalu yakni total 32 dari maksimal 37.

“Hal terpenting adalah pekan ini kami menjadi pembalap yang mencetak poin terbanyak. Itu adalah hal terpenting karena akhir pekan semacam ini bisa jadi dorongan ekstra buat musuh-musuh Anda jika mulai mengejar di klasemen,” terang Marquez, dikutip dari Crash, Senin (9/11/2026).

 

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