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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Malaysia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |04:30 WIB
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas Seri Malaysia?
Simak jadwal MotoGP 2026 hari ini di Sirkuit Internasional Sepang (Foto: Facebook/MotoGP)
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SELANGOR – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (30/10/2026) sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung menggila di latihan bebas MotoGP Malaysia 2026?

Seri ke-19 MotoGP 2026 siap digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor. Seperti biasa, hari pertama, yakni Jumat (30/10/2026), akan diisi dengan latihan bebas (FP1) dan Practice.

1. Ledakan Marc Marquez

Marc Marquez tampil di MotoGP Australia 2026 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez tampil di MotoGP Australia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Marquez diyakini akan meledak sepanjang pekan ini. Sebab, ia mengalami kerugian besar dengan pembatalan balapan utama MotoGP Australia 2026 pekan lalu lantaran cuaca buruk.

Padahal, sang pesaing terdekat, yakni Jorge Martin, tidak akan ambil bagian dalam balapan itu. Selisih 10 poin yang dimiliki Marquez, bisa bertambah besar jika memenangi balapan di Sirkuit Phillip Island.

Karena itu, Marquez diyakini akan habis-habisan di Malaysia sebelum menjalani tiga seri tersisa. Dengan kondisi Martin yang kurang fit, tambahan berapa pun poin akan jadi keuntungan buat The Baby Alien.

Akan tetapi, rekornya di Malaysia kurang bagus. Marquez baru dua kali menang tepatnya pada 2014 dan 2018. Itu pun, kemenangan diraih setelah memastikan diri sebagai juara dunia di seri-seri sebelumnya.

 

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