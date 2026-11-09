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Kisah Pilu Francesco Bagnaia, Alami Patah Tulang Kaki di Qatar dan Terancam Absen di Dua Seri Terakhir MotoGP 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |10:55 WIB
Kisah Pilu Francesco Bagnaia, Alami Patah Tulang Kaki di Qatar dan Terancam Absen di Dua Seri Terakhir MotoGP 2026
Simak kisah pilu Francesco Bagnaia yang mengalami patah tulang di kaki kanannya pada MotoGP Qatar 2026 (Foto: Instagram/@pecco63)
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KISAH pilu dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2026. Sebab, ia menderita patah tulang metatarsal di kaki kanannya dan terancam absen dalam dua seri tersisa!

Bagnaia gagal finis pada Sprint Race MotoGP Qatar 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Minggu 8 November dini hari WIB. Gara-garanya, ia terjatuh di tikungan 16 pada lap 1.

1. Patah Tulang Metatarsal

Francesco Bagnaia melaju di MotoGP San Marino 2026 (Foto: Ducati Corse)

Pembalap tim Ducati Lenovo itu terlempar dari motornya dan terbanting cukup keras di aspal. Momen horor tersebut terjadi setelah ditabrak Fermin Aldeguer dari belakang. Bendera merah pun dikibarkan.

Beruntung, Bagnaia masih sadar usai tabrakan tersebut. Hanya saja, ia tidak bisa berjalan dari area sirkuit sehingga mesti mendapat pertolongan dari marshal yang bertugas.

Menurut keterangan resmi Ducati, Bagnaia mengalami patah di tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya. Ia dijadwalkan menjalani operasi bedah pada hari ini atau Selasa 10 November 2026.

“Operasi dijadwalkan berlangsung besok (Senin 9 November 2026) atau Selasa (10 November 2026). Kami akan memberikan informasi terkait perkembangan terbaru secepatnya,” bunyi pernyataan resmi Ducati Corse, Senin (9/11/2026).

 

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