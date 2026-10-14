Bos Ducati Bantah Buat Motor MotoGP 2026 Khusus Spesifikasi Marc Marquez

JAKARTA - Ducati Lenovo diterpa isu tak sedap. Beredar isu pengembangan motor Ducati untuk MotoGP 2026 dirancang sepenuhnya untuk Marc Marquez.

1. Bantah Motor Khusus Marc Marquez

Diketahui, sepanjang musim ini, Marc Marquez menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang memenangkan lebih dari satu balapan.

Sementara itu, selain Marc Marquez yang berada di posisi 2, tak ada pembalap Ducati lainnya di 5 besar klasemen sementara MotoGP 2026.

Kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia bersama Ducati sejak Marc Marquez bergabung memicu spekulasi bahwa pengembangan motor disesuaikan dengan kebutuhan pembalap asal Spanyol tersebut.

Namun, saat berbicara dengan Sky Italy setelah MotoGP Indonesia 2026, bos Ducati, David Tardozzi membantah tegas hal ini.

"Saya sangat menentang mereka yang mengklaim bahwa Marc Marquez telah mengatur pengembangan motor agar sesuai dengan kebutuhannya sendiri," ujarnya.

Marc Marquez (Instagram/@marcmarquez93)

"Itu sama sekali tidak benar," katanya.

Ia mengaku telah melihat kontribusi yang diberikan dan keputusan apa yang diambil oleh pembalap lain. "Jadi sama sekali tidak benar bahwa Marquez meminta motor dibuat sesuai spesifikasinya," tuturnya.

"Itu hanyalah gosip belaka," tegas Tardozzi.

2. Terlibat Pengembangan Motor

Ia menjelaskan, siapa pun yang terlibat dalam pengembangan motor tahu persis apa yang telah dilakukan untuknya dan apa yang telah pihaknya upayakan untuk pembalap lain.

"Sebagai contoh, untuk Pecco Bagnaia, meskipun pada akhirnya hasilnya tidak sesuai harapan," katanya.