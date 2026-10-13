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3 Pembalap yang Alami Cedera Usai MotoGP Mandalika 2026, Nomor 1 Berlomba dengan Jari Patah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |10:38 WIB
3 Pembalap yang Alami Cedera Usai MotoGP Mandalika 2026, Nomor 1 Berlomba dengan Jari Patah!
Berikut tiga pembalap yang alami cedera usai MotoGP Mandalika 2026 termasuk Raul Fernandez (Foto: Instagram/@raulfernandez_25)
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BERIKUT tiga pembalap yang alami cedera usai MotoGP Mandalika 2026. Salah satunya harus berlomba dengan jari patah.

Seri ke-17 MotoGP 2026 tersebut dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Rider Aprilia Racing tersebut kembali naik podium teratas setelah terakhir kali di MotoGP Italia 2026 pada Juni silam.

Tapi, tidak semua pembalap meninggalkan Sirkut Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam keadaan sehat. Tiga orang setidaknya pulang dengan cedera. Siapa saja mereka?

3 Pembalap yang Alami Cedera Usai MotoGP Mandalika 2026

1. Raul Fernandez

Raul Fernandez beraksi di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap satu ini tampil luar biasa dalam balapan sepanjang 27 putaran pada Minggu 11 Oktober 2026. Betapa tidak, dua jari tangan Fernandez patah usai kecelakaan di Sprint Race sehari sebelumnya.

Ironisnya, insiden itu terjadi dengan Bezzecchi di lap pembuka selepas start. Alhasil, Fernandez harus tampil saat balapan utama dengan jari dibebat erat plus menerima suntikan penahan rasa sakit.

Kondisi itu tak membuatnya berkecil hati. Fernandez yang memang kencang sejak latihan bebas, sempat memimpin balapan. Tapi, ia harus puas jadi runner up dan mengakui ketangguhan Bezzecchi.

 

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