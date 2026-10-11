Veda Ega Pratama Cetak Sejarah untuk Indonesia Setelah Finis Posisi 6 di Moto3 Mandalika 2026!

PEMBALAP Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, mencatatkan sejarah di Moto3 Mandalika 2026. Ia menjadi pembalap asal Indonesia pertama yang finis di posisi keenam dalam balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (11/10/2026) siang WIB.

Sebelumnya, ada pembalap Indonesia Mario Aji yang mencatatkan performa terbaik di Sirkuit Mandalika. Di Moto3 Mandalika 2022, ia finis di posisi 14.

Veda Ega Pratama finis di posisi enam Moto3 Mandalika 2026.

1. Raih 10 Poin di Moto3 Mandalika 2026

Vega Eda memulai balapan dari posisi ketujuh. Ia sempat naik ke posisi dua, sebelum akhirnya finis di posisi enam Moto3 Mandalika 2026 dan mengoleksi 10 poin tambahan.

Sementara itu, pembalap CFMoto Gaviota Aspar Team Maximo Quiles menjadi pemenang Moto3 Mandalika 2026 dan memastikan gelar juara Moto3 2026.

Kemenangan itu membuat Veda untuk sementara berada di posisi ketujuh klasemen Moto3 2026. Pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu punya peluang memperbaiki posisi sampai akhir musim.